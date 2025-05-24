كونتي مدرب نابولي يحقق إنجازا فريدا في تاريخ الكالتشيو

دخل أنطونيو كونتي مدرب نابولي تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم من الباب الواسع بتحقيقه إنجازا تاريخيا غير مسبوق.

وتُوج نابولي بقيادة كونتي -أمس الجمعة- بالإسكوديتو للمرة الرابعة في تاريخه والثانية في السنوات الثلاث الأخيرة، عقب فوزه المريح على ضيفه كالياري 2-0 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا لحساب الجولة الـ38 والأخيرة من الكالتشيو.

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وأصبح كونتي (55 عاما) أول مدرب في تاريخ الدوري الإيطالي، يحقق اللقب المحلي الأقوى مع 3 فرق مختلفة وفق ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

The first manager to win the Serie A title with 3 different clubs – Antonio Conte 👏👏👏 With Juventus, with Inter Milan, and now, with Napoli 🏆 pic.twitter.com/RDTl6TAlSb — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 23, 2025

وسبق لكونتي، أن فاز بالدوري الإيطالي 3 مرات مع يوفنتوس ومرة وحيدة مع إنتر ميلان، والأخيرة مع نابولي.

مواسم تتويج كونتي بالدوري الإيطالي:

موسم 2011-2012 مع يوفنتوس.

موسم 2012-2013 مع يوفنتوس.

موسم 2013-2014 مع يوفنتوس.

موسم 2020-2021 مع إنتر ميلان.

موسم 2024-2025 مع نابولي.

وتفوّق كونتي على أسماء تاريخية في الكرة الإيطالية، تمكنت من الفوز باللقب مع فريقين مختلفين فقط، أمثال فابيو كابيلو (روما وميلان)، جيوفاني تراباتوني (يوفنتوس وإنتر ميلان)، وأرباد فايس (بولونيا وسامبدوريا)، وفولفيو برنارديني (بولونيا وفيورنتينا) ونيلس ليدهولم (ميلان وروما).

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ويُعد هذا اللقب السادسَ في مسيرة كونتي التدريبية، إذ سبق له قيادة تشلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2016-2017.

🏆🇮🇹 Antonio Conte wins his 5th Serie A title with 3 at Juventus, 1 at Napoli, 1 at Inter… …and 6th league title with Premier League at Chelsea. 🔝👏🏻 pic.twitter.com/0UtPu085aC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2025

في الأثناء حصد كونتي جائزة أفضل مدرب في الكالتشيو عن الموسم المنتهي 2024-2025، والتي تقدّمها رابطة الدوري الإيطالي.

وبحسب الموقع ذاته فإن اختيار كونتي، جاء من لجنة تحكيم مكوّنة من مديري تحرير الصحف الرياضية الإيطالية الذين قيموا المدربين وفقا لمعايير فنية ورياضية وجودة الأداء إضافة إلى السلوك واللعب النظيف أثناء المباريات.

يُذكر أن نابولي بقيادة كونتي تُوج بالدوري الإيطالي بعدما حصد 82 نقطة من 24 انتصارا و10 تعادلات مقابل 4 هزائم فقط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة فقط عن إنتر ميلان الوصيف.