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كونتي مدرب نابولي يحقق إنجازا فريدا في تاريخ الكالتشيو

أنطونيو كونتي مدرب نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي (غيتي)
24/5/2025

دخل أنطونيو كونتي مدرب نابولي تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم من الباب الواسع بتحقيقه إنجازا تاريخيا غير مسبوق.

وتُوج نابولي بقيادة كونتي -أمس الجمعة- بالإسكوديتو للمرة الرابعة في تاريخه والثانية في السنوات الثلاث الأخيرة، عقب فوزه المريح على ضيفه كالياري 2-0 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا لحساب الجولة الـ38 والأخيرة من الكالتشيو.

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وأصبح كونتي (55 عاما) أول مدرب في تاريخ الدوري الإيطالي، يحقق اللقب المحلي الأقوى مع 3 فرق مختلفة وفق ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وسبق لكونتي، أن فاز بالدوري الإيطالي 3 مرات مع يوفنتوس ومرة وحيدة مع إنتر ميلان، والأخيرة مع نابولي.

مواسم تتويج كونتي بالدوري الإيطالي:

  • موسم 2011-2012 مع يوفنتوس.
  • موسم 2012-2013 مع يوفنتوس.
  • موسم 2013-2014 مع يوفنتوس.
  • موسم 2020-2021 مع إنتر ميلان.
  • موسم 2024-2025 مع نابولي.

وتفوّق كونتي على أسماء تاريخية في الكرة الإيطالية، تمكنت من الفوز باللقب مع فريقين مختلفين فقط، أمثال فابيو كابيلو (روما وميلان)، جيوفاني تراباتوني (يوفنتوس وإنتر ميلان)، وأرباد فايس (بولونيا وسامبدوريا)، وفولفيو برنارديني (بولونيا وفيورنتينا) ونيلس ليدهولم (ميلان وروما).

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ويُعد هذا اللقب السادسَ في مسيرة كونتي التدريبية، إذ سبق له قيادة تشلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2016-2017.

في الأثناء حصد كونتي جائزة أفضل مدرب في الكالتشيو عن الموسم المنتهي 2024-2025، والتي تقدّمها رابطة الدوري الإيطالي.

وبحسب الموقع ذاته فإن اختيار كونتي، جاء من لجنة تحكيم مكوّنة من مديري تحرير الصحف الرياضية الإيطالية الذين قيموا المدربين وفقا لمعايير فنية ورياضية وجودة الأداء إضافة إلى السلوك واللعب النظيف أثناء المباريات.

يُذكر أن نابولي بقيادة كونتي تُوج بالدوري الإيطالي بعدما حصد 82 نقطة من 24 انتصارا و10 تعادلات مقابل 4 هزائم فقط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة فقط عن إنتر ميلان الوصيف.

المصدر : مواقع إلكترونية

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