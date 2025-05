كونتي مدرب نابولي يحقق إنجازا فريدا في تاريخ الكالتشيو

دخل أنطونيو كونتي مدرب نابولي تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم من الباب الواسع بتحقيقه إنجازا تاريخيا غير مسبوق.

وتُوج نابولي بقيادة كونتي -أمس الجمعة- بالإسكوديتو للمرة الرابعة في تاريخه والثانية في السنوات الثلاث الأخيرة، عقب فوزه المريح على ضيفه كالياري 2-0 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا لحساب الجولة الـ38 والأخيرة من الكالتشيو.

وأصبح كونتي (55 عاما) أول مدرب في تاريخ الدوري الإيطالي، يحقق اللقب المحلي الأقوى مع 3 فرق مختلفة وفق ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

