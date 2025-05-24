عرض فرنسي يقرب فاتي من الرحيل عن برشلونة

اقترب الإسباني أنسو فاتي مهاجم برشلونة من الرحيل عن الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد موسم كارثي تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.

وخرج فاتي (22 عاما) من حسابات فليك مدرب برشلونة في الموسم الحالي، إذ خاض عدد قليل من الدقائق في جميع البطولات.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين أن فاتي منفتح للغاية على العرض الذي قدّمه موناكو الفرنسي لإدارة برشلونة من أجل ضمه.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن موناكو أرسل عرضا رسميا لإدارة برشلونة مشددا على أن "الصفقة توشك على الانتهاء".

وكشف رومانو بعضا من التفاصيل المتعلقة بالعرض الذي يتضمن إعارة مقابل خيار الشراء، بالإضافة إلى بند مهم يمنح برشلونة نسبة من إعادة البيع المستقبلية.

وقال رومانو "فاتي منفتح على الانتقال إذ يرغب موناكو في جعله أحد الركائز الأساسية للفريق خلال الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا".

من جهتها كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن فاتي يرغب في خوض تجربة جديدة مع موناكو على أمل استعادة أفضل مستوياته.

وخلال الموسم الحالي 2024-2025 ظهر فاتي في 11 مباراة فقط وكان أساسيا في 3 منها، خاض خلالها 298 دقيقة دون أن يسجل أي هدف أو يقدّم لزملائه أي تمريرة حاسمة.

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ويحتاج فاتي إلى اللعب بانتظام ليستعيد لياقته البدنية والذهنية خاصة وأن وضعه الحالي في برشلونة وصل إلى طريق مسدود وفق الصحيفة ذاتها.

وعليه سارع النادي واللاعب إلى البحث عن حل يُرضي الطرفين، ويبدو أن عرض موناكو هو الحل لهذه الأزمة ما لم يحدث تغيير مفاجئ.

ويدرك فاتي منذ أشهر أن عليه الرحيل في الصيف، خاصة بعد أن نصحه فليك قبل أشهر بالخروج في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن اللاعب فضّل البقاء والقتال على فرصة لإثبات نفسه.

ويبدو أن قلة الفرص التي حصل عليها خلال الموسم أقنعته أخيرا بضرورة المغادرة كما ساعده محيطه على اتخاذ هذا القرار وفق "سبورت".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تصريحات أدلى بها خوان لابورتا رئيس برشلونة بهذا الخصوص قال فيها "أنسو يحتاج إلى اللعب. الجميع يحبه في غرفة الملابس لكن سنرى إن كان سيحصل على دقائق الموسم المقبل أم سنبحث له عن حل أفضل".

وحُرم فاتي يوم الأحد الماضي من فرصة توديع الجماهير خلال مباراة برشلونة وفياريال، وهي الأخيرة للفريق الكتالوني على أرضه هذا الموسم.

ولم يشارك أساسيا في تلك المباراة بقرار من فليك، حتى عندما أجرى عمليات الإحماء في الشوط الثاني أعاده إلى دكة البدلاء وشارك بدلا منه باو فيكتور.