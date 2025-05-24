رياضة

الغرافة بطلا لكأس أمير قطر بفوزه على الريان

مباراة الغرافة والريان في كاس أمير قطر
الغرافة يتوج بلقب كأس أمير قطر للمرة الثامنة في تاريخه (مواقع التواصل الإجتماعي)
24/5/2025-|آخر تحديث: 21:19 (توقيت مكة)

توج الغرافة بالنسخة الـ53 من كأس أمير قطر لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على الريان 2-1 اليوم السبت على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.

وسجل ثنائية الغرافة كل من التونسي فرجاني ساسي (الدقيقة الرابعة) والإسباني خوسيلو (الدقيقة 18).

بينما جاء هدف الريان الوحيد عن طريق روجر.

ورفع الغرافة لقب كأس الأمير للمرة الثامنة في تاريخه بعد أعوام 1995-1996-1997-1998-2002-2009-2012.

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ولعب الغرافة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد سيدو سانو ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي ضد جيديس.

المصدر : وكالات

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