الغرافة بطلا لكأس أمير قطر بفوزه على الريان
توج الغرافة بالنسخة الـ53 من كأس أمير قطر لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على الريان 2-1 اليوم السبت على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.
وسجل ثنائية الغرافة كل من التونسي فرجاني ساسي (الدقيقة الرابعة) والإسباني خوسيلو (الدقيقة 18).
هدف |
مبكرا .. فرجاني ساسي يسجل للغرافة 1-0 الريان في الدقيقة 4
الهدف بصوت المعلق خليل البلوشي#كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/JCRUyPgfRA
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 24, 2025
هدف |
بشكل رائع .. الإسباني خوسيلو يسجل الهدف الثاني للغرافة 2-0 الريان في الدقيقة 18
الهدف بصوت المعلق خليل البلوشي #كأس_الأمير 2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/NrG9CvpbG6
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 24, 2025
بينما جاء هدف الريان الوحيد عن طريق روجر.
هدف |
من ركلة جزاء .. الريان يقلص الفارق عن طريق روجير غيديس في الدقيقة 50
الهدف بصوت المعلق خالد الحدي#كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ScJQRnFquF
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 24, 2025
ورفع الغرافة لقب كأس الأمير للمرة الثامنة في تاريخه بعد أعوام 1995-1996-1997-1998-2002-2009-2012.
ولعب الغرافة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد سيدو سانو ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي ضد جيديس.