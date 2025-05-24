الغرافة بطلا لكأس أمير قطر بفوزه على الريان

توج الغرافة بالنسخة الـ53 من كأس أمير قطر لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على الريان 2-1 اليوم السبت على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.

وسجل ثنائية الغرافة كل من التونسي فرجاني ساسي (الدقيقة الرابعة) والإسباني خوسيلو (الدقيقة 18).

هدف |

مبكرا .. فرجاني ساسي يسجل للغرافة 1-0 الريان في الدقيقة 4

الهدف بصوت المعلق خليل البلوشي#كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/JCRUyPgfRA — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 24, 2025

هدف |

بشكل رائع .. الإسباني خوسيلو يسجل الهدف الثاني للغرافة 2-0 الريان في الدقيقة 18

الهدف بصوت المعلق خليل البلوشي #كأس_الأمير 2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/NrG9CvpbG6 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 24, 2025

بينما جاء هدف الريان الوحيد عن طريق روجر.

هدف |

من ركلة جزاء .. الريان يقلص الفارق عن طريق روجير غيديس في الدقيقة 50

الهدف بصوت المعلق خالد الحدي#كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ScJQRnFquF — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 24, 2025

ورفع الغرافة لقب كأس الأمير للمرة الثامنة في تاريخه بعد أعوام 1995-1996-1997-1998-2002-2009-2012.

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ولعب الغرافة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد سيدو سانو ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي ضد جيديس.