الجورجي كفاراتسخيليا يحقق لقبي دوري بموسم واحد

حقق الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان، إنجازا فريدا بفوزه بلقب الدوري في اثنتين من البطولات الخمس الكبرى في القارة الأوروبية العجوز بنفس الموسم الكروي.

واحتفل كفاراتسخيليا (24 عاما) قبل أسابيع بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه الحالي، ثم جدّد أفراحه في الساعات القليلة الماضية بعد تتويج نابولي (فريقه السابق هذا الموسم) رسميا بلقب الدوري الإيطالي.

¡GENIAL! ¡PREMIO DOBLE! 🤩 Khvicha Kvaratskhelia es CAMPEÓN de Serie A con Napoli y de Ligue 1 con PSG, en la MISMA temporada 🤯🏆 TEMPORADÓN del georgiano 🔥🇬🇪 pic.twitter.com/FIQr589uU1 — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) May 23, 2025

وتُوج نابولي "بالإسكوديتو" أمس الجمعة بفوزه على ضيفه كالياري 2-0 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا لحساب الجولة الأخيرة من "الكالتشيو".

وبدأ كفاراتسخيليا الموسم الحالي (2024-2025) مع نابولي وشارك في 17 مباراة بالدوري الإيطالي سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وفي سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة (يناير/كانون الثاني 2025) انتقل النجم الجورجي إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو، لينضم إلى كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

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ومنذ انضمامه إلى العملاق الباريسي خاض كفاراتسخيليا 14 مباراة في الدوري الفرنسي، سجل فيها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" بهذا الخصوص "بما أن كفاراتسخيليا شارك مع الفريقين خلال الموسم سيحصل على ميدالية البطل من نابولي وباريس سان جيرمان بفوز كل منهما بلقب الدوري المحلي في بلاده".

وأشار الموقع ذاته إلى أن كفاراتسخيليا سيكون على موعد مع إنجاز استثنائي في تاريخ كرة القدم الأوروبية في حال نجح في التتويج مع البي أس جي بدوري أبطال أوروبا، واصفا ذلك "ستكون ثلاثية تاريخية غير مسبوقة".

ويصطدم باريس سان جيرمان بنظيره إنتر ميلان -وصيف بطل الدوري الإيطالي- في نهائي البطولة الأوروبية العريقة السبت31 مايو/أيار الجاري على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

كما يطمح كفاراتسخيليا إلى قيادة فريقه الحالي للتتويج ببطولة كأس فرنسا عندما يلاقي الليلة ستاد ريمس على ملعب سان دوني بالعاصمة باريس.