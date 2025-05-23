انتقاد ميسي للتحكيم في الدوري الأميركي مجرد حيلة

استهجن نجم المنتخب الأميركي السابق هيركوليز غوميز هجوم الأسطورة ليونيل ميسي على التحكيم، واعتبره محاولة لإبعاد اللوم عن أداء إنتر ميامي الضعيف.

وأعرب النجم ليونيل ميسي عن إحباطه من قرارات الحكام في الدوري الأميركي، عقب خسارة فريقه إنتر ميامي بثلاثية نظيفة أمام أوراندو سيتي قائلاً "على الدوري الأميركي لكرة القدم إعادة النظر في بعض قرارات التحكيم".

واعتراضا على ادعاءات ميسي، قال نجم المنتخب الأميركي السابق غوميز، إن تعليقات الأرجنتيني مجرد عذر لتراجع أداء إنتر ميامي في الآونة الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في 6 من آخر7 مباريات.

مجرد عذر

وقال غوميز في برنامج "فوتبول أمريكاس" على قناة "إي أس بي أن" (ESPN) "إنه عذر، وهو لا يخدع أحدا. انظروا، إنه أعظم لاعب على مر العصور في نظري، لا أحد يُجادل في عظمته أو مكانته في عالم كرة القدم. ولكن إذا كنتم تشاهدون إنتر ميامي، وإذا كنتم تشاهدون هذا البرنامج، فقد أخبرناكم بمدى إحباطه من فريقه، ومن وضعه، ومن قدرات زملائه".

وأضاف "فترة طويلة، نرى هذه الإحباطات تتجلى، كان ذلك ضد الحكم الأسبوع الماضي في سان خوسيه، وهذه هي لغة جسده في آخر خمس مباريات لإنتر ميامي".

وأكد غوميز، أن إنتر ميامي، ورغم امتلاكه أسماء ثقيلة مثل جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، يعاني من بطء واضح وعدم قدرة على مجاراة النسق البدني القوي في الدوري الأميركي.

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وتابع "إذا كان أكثر من لاعب في الفريق لا يركض، فمن الطبيعي أن تنهار المنظومة، وهذا ما فعله فانكوفر وأورلاندو بوضوح أمامهم".

وواصل إنتر ميامي سلسلة نتائجه السلبية، بخسارته 5 مباريات من آخر 7 مواجهات، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز السادس في جدول ترتيب القسم الشرقي بـ22 نقطة من 13 مباراة فقط.