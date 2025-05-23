موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث المباشر.

تقام المباراة غدا الأحد 25 مايو/أيار الجاري على ملعب سان مامز باريا، معقل بلباو، ويديرها الحكم الإسباني بالو غونزاليس.

وتبدأ المواجهة الساعة العاشرة مساء (22:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو ضد برشلونة بالدوري الإسباني:

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ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

وضمن برشلونة لقب الدوري الإسباني منذ الجولة الـ36 الخميس الماضي حيث ينفرد بصدارة الليغا برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويحتل بلباو المركز الرابع برصيد 70 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بـ3 نقاط فقط.

وأفسد فياريال -صاحب المركز الخامس (67 نقطة)- احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني بالفوز عليه 3-2 في الجولة الماضية التي جرت مبارياتها في نفس الموعد يوم الأحد الماضي، فيما فاز بلباو 1-صفر على فالنسيا.