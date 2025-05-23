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موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

لامين جمال نجم برشلونة يمر بالكرة من نيكو وليامز نجم بلباو في مباراة الدور الأول بالدوري الإسباني (الفرنسية)
23/5/2025-|آخر تحديث: 00:14 (توقيت مكة)

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث المباشر.

تقام المباراة غدا الأحد 25 مايو/أيار الجاري على ملعب سان مامز باريا، معقل بلباو، ويديرها الحكم الإسباني بالو غونزاليس.

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وتبدأ المواجهة الساعة العاشرة مساء (22:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو ضد برشلونة بالدوري الإسباني:

  • beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

وضمن برشلونة لقب الدوري الإسباني منذ الجولة الـ36 الخميس الماضي حيث ينفرد بصدارة الليغا برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويحتل بلباو المركز الرابع برصيد 70 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بـ3 نقاط فقط.

وأفسد فياريال -صاحب المركز الخامس (67 نقطة)- احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني بالفوز عليه 3-2 في الجولة الماضية التي جرت مبارياتها في نفس الموعد يوم الأحد الماضي، فيما فاز بلباو 1-صفر على فالنسيا.

المصدر : الجزيرة

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