هل اشترط لامين جمال أن يكون الأعلى أجرا في برشلونة؟

نفى البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة طلب لامين جمال النجم الشاب راتبا يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الفريق كشرط لتجديد عقده، مؤكدا أن المفاوضات بهذا الشأن تسير على الطريق الصحيح.

وقال ديكو في مقابلة مع إذاعة "راك 1" (RAC1) الإسبانية "لامين لاعب يتمتع بنضج غير عادي ومن النادر أن يظهر لاعب بهذه الجودة والثقة بالنفس. لكن لا يجب أن ننسى أنه يبلغ 17 عاما فقط".

وأضاف "من يلعب بهذا المستوى يجب أن يشعر بالرضا. بالنسبة لي ليست المسألة أن عمره 17 أو 26 أو غير ذلك، بل المسألة أن يكون هناك عدل في كرة القدم وأن يحصل على العقد المناسب".

