هل اشترط لامين جمال أن يكون الأعلى أجرا في برشلونة؟

نفى البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة طلب لامين جمال النجم الشاب راتبا يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الفريق كشرط لتجديد عقده، مؤكدا أن المفاوضات بهذا الشأن تسير على الطريق الصحيح.

وقال ديكو في مقابلة مع إذاعة "راك 1" (RAC1) الإسبانية "لامين لاعب يتمتع بنضج غير عادي ومن النادر أن يظهر لاعب بهذه الجودة والثقة بالنفس. لكن لا يجب أن ننسى أنه يبلغ 17 عاما فقط".

وأضاف "من يلعب بهذا المستوى يجب أن يشعر بالرضا. بالنسبة لي ليست المسألة أن عمره 17 أو 26 أو غير ذلك، بل المسألة أن يكون هناك عدل في كرة القدم وأن يحصل على العقد المناسب".

🚨 Barça director Deco: “Lamine Yamal did NOT ask to be the highest paid player on the team. It's not true”. “He just wants to he happy here, that’s what he tells us and his agents too”, told RAC1. pic.twitter.com/U9JABSqiTZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2025

وشدد على أن "لامين لم يطلب أن يكون الأعلى أجرا في الفريق، هذا غير صحيح. كل ما يريده هو أن يكون سعيدا هنا. برأيي لا يوجد نادٍ أفضل له من برشلونة".

ويرى ديكو أن تجديد العقد الحالي لجمال والذي ينتهي عام 2027 سيكون أفضل صفقة لبرشلونة هذا الموسم مؤكدا أن "مفاوضات التجديد (لعام 2030) تسير على الطريق الصحيح".

📻 Deco, en @rac1 💬 "Lamine Yamal no ha pedido ser el mejor jugador pagado de la plantilla, nosotros no hablamos con los jugadores, con los agentes, él quiere estar feliz aquí" pic.twitter.com/s9gWBWCOSz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 22, 2025

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الأحق بالكرة الذهبية

في هذه الأثناء يؤمن ديكو أن جمال يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، مشيرا إلى وجود لاعبين آخرين في الفريق الكتالوني يمكنهم المنافسة على الجائزة المرموقة.

وقال "أود أن يفوز لامين بالكرة الذهبية، لدينا عدة لاعبين يمكنهم بلوغ هذا الإنجاز ولامين واحد منهم. رافينيا قدم موسما مذهلا لكن سنرى ما الذي سيحصل، بكل تأكيد أحب أن يفوز أحد لاعبي برشلونة بالجائزة".

وكشف ديكو عن وجود عرض وصل إلى إدارة برشلونة للتعاقد مع لامين جمال في صيف العام الماضي من قبل أحد الأندية الأوروبية الكبرى.

وتحدث البرتغالي قائلا "نعم حصل ذلك في الموسم الماضي، باريس سان جيرمان سأل عنه لكن ريال مدريد لا. أما هذا الموسم فحتى الآن لم يحدث لكن ما نريده هو أن يبقى. لا نريد الاستماع للعروض".

وعن المقارنات الكبرى بين لامين ونجوم سابقين في برشلونة علّق ديكو "هذا أمر طبيعي، كمشجع أنا أيضا تحمّست عندما رأيت رونالدينيو أو ميسي. لامين يملك ثقة اللاعبين الاستثنائيين".

وأتم "إنه أمرٌ مذهل بالفعل أن يستطيع لاعب في سنه التركيز وتجاهل ضغوط الملاعب الكبيرة مثل سان سيرو وسنتياغو برنابيو. هذا أكثر ما أقدّره إلى جانب موهبته إنه لاعب يصنع الفارق".