موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث المباشر.

تقام المباراة غدا السبت 24 مايو/أيار الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الملكي.

وتبدأ المواجهة الساعة الخامسة والربع مساء (17:15) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بالدوري الإسباني:

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، بينما يقبع سوسيداد في المركز الحادي عشر، ولن يكون لدى الفريق الباسكي أي مشاركة أوروبية في الموسم المقبل.

كان مستوى أداء ريال مدريد طوال الموسم متواضعا، حيث فشل الفريق في الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وتنتهي الفترة الثانية والأخيرة لكارلو أنشيلوتي كمدرب، رسميا يوم الأحد، وسيخلفه الإسباني تشابي ألونسو الذي سيقود الفريق إلى كأس العالم للأندية.

فاز ريال مدريد على مايوركا وإشبيلية في آخر مباراتين له بالدوري، وسيسعى لإنهاء موسمه بانتصار آخر يوم السبت، قبل أن يبدأ تحدي كأس العالم للأندية في 18 يونيو/حزيران ضد نادي الهلال السعودي.

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وستكون المباراة مناسبة خاصة أيضا للوكا مودريتش الذي سيظهر في سانتياغو برنابيو للمرة الأخيرة.

من جانب أخر، يملك ريال سوسيداد سجلا من 13 فوزا و7 تعادلات و17 هزيمة في 37 مباراة بالدوري هذا الموسم، مما تركه في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مايوركا صاحب المركز العاشر، لكن بفارق 5 نقاط عن أوساسونا صاحب المركز التاسع.

التشكيلة الأساسية المحتملة لريال مدريد:

كورتوا، فاسكيز، أسينسيو، تشواميني، غارسيا، غولر، فالفيردي، مودريتش، سيبايوس، إندريك، مبابي.

التشكيلة الأساسية المحتملة لريال سوسيداد:

ريميرو، تراوري، إلوستوندو، زوبيلديا، مونوز، زوبيمندي، مارين، كوبو، مينديز، بارينيتكسيا، أويارزابال.