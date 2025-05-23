لماذا يرفض الكوري سون قائد توتنهام الزواج قبل الاعتزال؟

رغم بلوغه سن الـ32 عاما فإن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير يعد واحدا من أشهر اللاعبين العزاب في عالم كرة القدم.

وعاش سون ليلة تاريخية بعد نجاحه أخيرا في التتويج بأول لقب له في مسيرته الكروية، حيث حقق بطولة الدوري الأوروبي عقب فوز فريقه على مانشستر يونايتد 1-0 في المباراة النهائية على ملعب سان ماميس، ليرفع الكأس بصفته قائدا للفريق.

Moments that will live forever 🏆 pic.twitter.com/0y5SYSpRo4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 21, 2025

ويعد سون من اللاعبين المحبوبين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في شمال لندن، ليس فقط بسبب أدائه الفني العالي، بل بفضل شخصيته الهادئة الجذابة وابتسامته الدائمة التي تبعث التفاؤل في نفوس المشجعين، بحسب موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

وإلى جانب ذلك، نجح سون في تكوين ثروة كبيرة، ومع كل ذلك ما زال عازفا عن الزواج لسبب غريب كشف عنه شخصيا في مقابلة سابقة أجراها مع صحيفة غارديان البريطانية عام 2019.

وتطرق سون في تلك المقابلة إلى دور والده في هذا القرار، حيث نصحه بضرورة تأجيل الزواج حتى نهاية مسيرته الاحترافية.

وقال الكوري الجنوبي "عندما تتزوج تصبح العائلة (الزوجة والأبناء) هي الأولوية ثم تأتي بعدها كرة القدم، أما أنا فأريد ضمان أن تبقى كرة القدم هي أولويتي ما دمت ألعب على أعلى مستوى، والدي قال هذا، وأنا أوافقه الرأي".

Son Heung-Min on not getting married during his career: “My father says this and I agree, as well. When you marry, the number one will be family, wife & kids – then football. I want to make sure that while I play at the top level, football can be number one." Elite mentality! 😂 pic.twitter.com/O7a2dJCaLb — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 8, 2019

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وأضاف "لا أحد يعرف إلى متى يمكنه أن يبقى في القمة، عند الاعتزال أو حين تبلغ سن 33 أو 34 عاما يمكنك حينها أن تعيش حياة طويلة مع عائلتك".

وتطرق سون (32 عاما) إلى وجهة نظر بعض المدربين الذين يفضلون أن يستقر اللاعبون في حياتهم ويعيشوا حياة أسرية هادئة من أجل تقديم مستوى أعلى، لكن الفائز السابق بجائزة هداف الدوري الإنجليزي (موسم 2021-2022) يرى أن هذا لا ينطبق عليه، لأنه "لا يعيش حياة مليئة بالجدل أو المشاكل".

ورغم أن سون لا يملك عائلة خاصة به فإن لقطات سابقة أظهرته وهو يلعب مع أبناء زملائه أثناء توديع الجماهير نهاية كل موسم.

FYI: Son Heung-min tidak akan menikah sampai pensiun main bola karena petuah Ayahnya "Ketika kamu menikah, yg nomor satu adalah keluarga, istri & anak-anak baru kemudian sepak bola. Aku ingin aku bermain di level teratas, sepak bola harus jadi nomor satu"pic.twitter.com/DVQ8JKg58Y — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) December 7, 2020

ويدافع سون عن ألوان توتنهام هوتسبير منذ عام 2015 حين انضم إليه عام 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني، ومنذ ذلك الوقت لعب 454 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 173 هدفا وقدّم لزملائه 101 تمريرة حاسمة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.