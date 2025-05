لماذا يرفض الكوري سون قائد توتنهام الزواج قبل الاعتزال؟

رغم بلوغه سن الـ32 عاما فإن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير يعد واحدا من أشهر اللاعبين العزاب في عالم كرة القدم.

وعاش سون ليلة تاريخية بعد نجاحه أخيرا في التتويج بأول لقب له في مسيرته الكروية، حيث حقق بطولة الدوري الأوروبي عقب فوز فريقه على مانشستر يونايتد 1-0 في المباراة النهائية على ملعب سان ماميس، ليرفع الكأس بصفته قائدا للفريق.

ويعد سون من اللاعبين المحبوبين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في شمال لندن، ليس فقط بسبب أدائه الفني العالي، بل بفضل شخصيته الهادئة الجذابة وابتسامته الدائمة التي تبعث التفاؤل في نفوس المشجعين، بحسب موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

وإلى جانب ذلك، نجح سون في تكوين ثروة كبيرة، ومع كل ذلك ما زال عازفا عن الزواج لسبب غريب كشف عنه شخصيا في مقابلة سابقة أجراها مع صحيفة غارديان البريطانية عام 2019.

وتطرق سون في تلك المقابلة إلى دور والده في هذا القرار، حيث نصحه بضرورة تأجيل الزواج حتى نهاية مسيرته الاحترافية.

وقال الكوري الجنوبي "عندما تتزوج تصبح العائلة (الزوجة والأبناء) هي الأولوية ثم تأتي بعدها كرة القدم، أما أنا فأريد ضمان أن تبقى كرة القدم هي أولويتي ما دمت ألعب على أعلى مستوى، والدي قال هذا، وأنا أوافقه الرأي".

Son Heung-Min on not getting married during his career: “My father says this and I agree, as well. When you marry, the number one will be family, wife & kids – then football. I want to make sure that while I play at the top level, football can be number one."

