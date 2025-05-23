رياضة|الدوري الإنجليزي|كوريا الجنوبية

لماذا يرفض الكوري سون قائد توتنهام الزواج قبل الاعتزال؟

BILBAO, SPAIN - MAY 21: Son Heung-Min of Tottenham Hotspur lifts the UEFA Europa League trophy after his team's victory in the UEFA Europa League Final 2025 between Tottenham Hotspur and Manchester United at Estadio de San Mames on May 21, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
الكوري الجنوبي سون هيونغ مين قائد توتنهام يحتفل بكأس الاتحاد الأوروبي (غيتي)
23/5/2025

رغم بلوغه سن الـ32 عاما فإن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير يعد واحدا من أشهر اللاعبين العزاب في عالم كرة القدم.

وعاش سون ليلة تاريخية بعد نجاحه أخيرا في التتويج بأول لقب له في مسيرته الكروية، حيث حقق بطولة الدوري الأوروبي عقب فوز فريقه على مانشستر يونايتد 1-0 في المباراة النهائية على ملعب سان ماميس، ليرفع الكأس بصفته قائدا للفريق.

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ويعد سون من اللاعبين المحبوبين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في شمال لندن، ليس فقط بسبب أدائه الفني العالي، بل بفضل شخصيته الهادئة الجذابة وابتسامته الدائمة التي تبعث التفاؤل في نفوس المشجعين، بحسب موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

وإلى جانب ذلك، نجح سون في تكوين ثروة كبيرة، ومع كل ذلك ما زال عازفا عن الزواج لسبب غريب كشف عنه شخصيا في مقابلة سابقة أجراها مع صحيفة غارديان البريطانية عام 2019.

وتطرق سون في تلك المقابلة إلى دور والده في هذا القرار، حيث نصحه بضرورة تأجيل الزواج حتى نهاية مسيرته الاحترافية.

وقال الكوري الجنوبي "عندما تتزوج تصبح العائلة (الزوجة والأبناء) هي الأولوية ثم تأتي بعدها كرة القدم، أما أنا فأريد ضمان أن تبقى كرة القدم هي أولويتي ما دمت ألعب على أعلى مستوى، والدي قال هذا، وأنا أوافقه الرأي".

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وأضاف "لا أحد يعرف إلى متى يمكنه أن يبقى في القمة، عند الاعتزال أو حين تبلغ سن 33 أو 34 عاما يمكنك حينها أن تعيش حياة طويلة مع عائلتك".

وتطرق سون (32 عاما) إلى وجهة نظر بعض المدربين الذين يفضلون أن يستقر اللاعبون في حياتهم ويعيشوا حياة أسرية هادئة من أجل تقديم مستوى أعلى، لكن الفائز السابق بجائزة هداف الدوري الإنجليزي (موسم 2021-2022) يرى أن هذا لا ينطبق عليه، لأنه "لا يعيش حياة مليئة بالجدل أو المشاكل".

ورغم أن سون لا يملك عائلة خاصة به فإن لقطات سابقة أظهرته وهو يلعب مع أبناء زملائه أثناء توديع الجماهير نهاية كل موسم.

ويدافع سون عن ألوان توتنهام هوتسبير منذ عام 2015 حين انضم إليه عام 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني، ومنذ ذلك الوقت لعب 454 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 173 هدفا وقدّم لزملائه 101 تمريرة حاسمة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

المصدر : مواقع إلكترونية

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