رئيس أتلتيكو ردا على اهتمام برشلونة بألفاريز: يعجبني لامين جمال

ردّ إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد بطريقة فُكاهية على تصريحات نظيره خوان لابورتا رئيس برشلونة عن مستقبل الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم الروخي بلانكوس.

وكان لابورتا قال قبل أيام، إنه يحب ألفاريز كثيرا، وهي تصريحات فسّرها الإعلام الإسباني على أن برشلونة ربما سيحاول التعاقد مع اللاعب في الفترة القليلة القادمة أو مستقبلا.

وعند سؤاله عن رأيه في موقف رئيس برشلونة علّق سيريزو ضاحكا "وأنا أيضا يعجبني لامين جمال، لدينا نفس الذوق".

💣💥Cerezo, sobre l'interès del Barça per Julián – Diuen que a Laporta li agrada el Julián… – I a mi el Yamal, tenim els mateixos gustos ⚠️ 📲 https://t.co/dxewhG77kk pic.twitter.com/fcCEHtzTli — Esport3 (@esport3) May 20, 2025

وأضاف "جوليان ألفاريز لاعبا في أتلتيكو مدريد وهو سعيد معنا هنا، هو لاعبنا وسيظل لاعبنا. لقد انضم إلينا وسيبقى معنا".

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع ألفاريز (25 عاما) في صيف العام الماضي قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت 75 مليون يورو.

وخلال الموسم الحالي 2024-2025 خاض ألفاريز بقميص الروخي بلانكوس 53 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 29 هدفا وقدّم لزملائه 6 تمريرات حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

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ويرتبط ألفاريز بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف عام 2030، ورغم ذلك تسعى العديد من الأندية الكبرى في أوروبا لضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة وفي مقدمتها الثنائي الإنجليزي ليفربول وأرسنال.

من جهة أخرى يثق سيريزو في إمكانية الوصول إلى اتفاق مع برشلونة من أجل الاحتفاظ بالمدافع الفرنسي كليمنت لينغليت، الذي لعب لأتلتيكو مدريد هذا الموسم على سبيل الإعارة.

وقال سيريزو "لينغليت لاعب في برشلونة وقد تمت إعارته لنا لهذا الموسم، أتخيل أنه سيكون هناك اتفاق ما ليستمر معنا".

جاءت تصريحات سيريزو على هامش تكريمه بالميدالية الذهبية من أكاديمية السينما في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم 2025-2026 بعد ضمان احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتلتيك بيلباو الرابع، وذلك قبل جولة واحدة فقط من النهاية، علما بأنه في حال التساوي بالنقاط بين الفريقين فإن فارق المواجهات المباشرة تصب في صالح الفريق المدريدي (2-0 في مجموع مباراتي الدور الأول والثاني).