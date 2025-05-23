النحس يلازم نيمار بعد خروج سانتوس من كأس البرازيل

عاد نيمار إلى الملاعب في وقت مبكر من صباح -اليوم الجمعة- بعد أكثر من شهر من الغياب بسبب إصابة في الفخذ، لكنه لم ينجح في منع سانتوس من توديع كأس البرازيل لكرة القدم بعد خسارته 5-4 بركلات الترجيح أمام فريق كلوب دي ريجاتاس المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وتعرض مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق لسلسلة من الإصابات المروعة، وغادر الملعب وهو يبكي الشهر الماضي بعد تعرضه لثاني إصابة قوية هذا العام.

وعاد اللاعب (33 عاما) إلى نادي طفولته سانتوس بعد فترة قضاها مع الهلال السعودي، وحسب تقارير إعلامية فإن عقده مع النادي البرازيلي يمتد حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

ولم يكشف نيمار عن الكثير عند سؤاله عما إذا كان سيمدد عقده مع سانتوس، الذي تعادل مع كلوب دي ريجاتاس في مباراتي الذهاب والإياب بالدور الثالث من الكأس المحلية.

وقال لمنصة أمازون برايم "لا أعلم حتى الآن".

ويحتل سانتوس المركز قبل الأخير في الدوري، بعد خسارة 6 مباريات في أول 9 جولات من موسم 2025.