مواجهة حاسمة بين الريان والغرافة بنهائي كأس أمير قطر السبت

يبحث الريان والغرافة عن إنعاش ذاكرة الألقاب بعد غياب عندما يلتقيان غدا السبت في المباراة النهائية للنسخة الـ53 من كأس أمير قطر لكرة القدم على ملعب خليفة الدولي.

وعاش الفريقان قحط الكأس فترة طويلة، حيث يعود آخر تتويج للغرافة للعام 2012، في حين كان الأخير للريان في 2013.

ويحفظ تاريخ البطولة صراعا مباشرا في العرض الأخير بين الطرفين بـ6 مواجهات نهائية بدأت عام 1996 تقاسم خلالها كل طرف الفوز في 3 مناسبات، مما يجعل الموعد الجديد السابع لفض الشراكة.

طريق الغرافة للنهائي

أقصى الغرافة فريق السد بطل الثنائية (الدوري وكأس قطر) والأكثر تتويجا باللقب برقم قياسي (19 مرة) بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 2-2 في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي تجاوز أم صلال 4-2 بعد التأخر بهدفين ليحجز مقعده في العرض الأخير لأغلى البطولات.

طريق الغرافة إلى نهائي أغلى الكؤوس #كأس_الأمير 🔚🏆. pic.twitter.com/NjZQtArKaJ — كأس الأمير 🏆 (@QFA) May 23, 2025

طريق الريان إلى النهائي

وأبعد الريان منافسا شرسا بحجم الدحيل وصيف الدوري الذي كان ينظر إلى الكأس على أنها تعويض لإهدار لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، وبالنتيجة ذاتها لفوز الغرافة على السد.

وفي نصف النهائي لم يجد الرهيب الكثير من العناء في تجاوز الأهلي 3-0 ليبلغ النهائي.

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المواجهات المباشرة

التقى الطرفان في 13 مناسبة بكأس الأمير، حقق الريان الفوز في 5 مباريات وانتصر الغرافة في 4، وتعادل الفريقان 4 مرات، وسجل الريان 18 هدفا وسجل الغرافة 19 هدفا.

وكان الغرافة قد بلغ النهائي 13 مرة، وتوج باللقب في 7 مناسبات في الأعوام 1995، 1996، 1997، 1998، 2002، 2009، و2012، في حين بلغ الريان النهائي 19 مرة وتوج بـ6 كؤوس أعوام 1999، 2004، 2006، 2010، 2011، و2013.