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فالنسيا يهدد بمقاضاة نتفليكس بسبب فينيسيوس

فينيسيوس تعرض لإساءات عنصرية من جماهير فالنسيا الموسم الماضي (غيتي)
22/5/2025

هدد نادي فالنسيا باتخاذ إجراءات قانونية ضد منصة نتفليكس بسبب ما قال إنها أكاذيب تضمنها وثائقي يروي قصة نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

تم إطلاق العرض في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي، ويروي قصة صعود الجناح البرازيلي من الأحياء الفقيرة إلى النجومية، مع التركيز بشكل أكبر على أدائه في المواسم الأخيرة.

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كما يسلط الوثائقي الضوء على علاقة فينيسيوس مع العنصرية التي تعرض لها في ملاعب كرة القدم، مستشهدا بما تعرض له النجم البرازيلي من إساءة عنصرية في ملعب "المستايا" خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد في مايو/أيار العام الماضي.

فالنسيا يهدد بمقاضاة نتفليكس

وفي حين تم التحقيق في هذه الحادثة وأدى إلى الحكم على المشجعين بالسجن، طلب فالنسيا "تصحيحًا فوريًا" للطريقة التي يصور بها الفيلم الوثائقي الحادثة.

إذ عرض الوثائقي لقطات لجماهير فالنسيا لإظهار الإساءة التي تلقاها فينيسيوس، مصحوبة بترجمة تشير إلى أن مشجعي فالنسيا كانوا يهتفون بكلمة "مونو" -أي "قرد" حسب ترجمة نتفليكس- في وجه اللاعب. لكن النادي نفى ذلك، مؤكدا أن الغالبية العظمى من المشجعين كانوا يطلقون على المهاجم لقب "تونتو"، الذي يعني "الغبي".

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وفي بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة إكس، قال نادي فالنسيا "في ظل الظلم والأكاذيب التي ارتُكبت في حق جماهيرنا، طالب النادي كتابيا بتصحيح فوري من الشركة المنتجة للفيلم الوثائقي؛ ما تم عرضه لا يعكس الواقع، ويُعد إساءة مباشرة للنادي وجماهيره".

وأضاف البيان "نطالب باحترام جماهيرنا، ونؤكد أن الوثائقي ابتعد عن المهنية والموضوعية، فالنسيا يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ذلك اللجوء إلى القضاء ضد الشركة المنتجة".

المصدر : مواقع إلكترونية

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