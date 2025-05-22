5 فرق إنجليزية تطارد 3 مقاعد بدوري الأبطال.. الترتيب والفرص والمباريات

انتهى سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ فترة طويلة ولا توجد معركة على البقاء في اليوم الأخير من الموسم، لكن الدور قد يشهد نهاية مثيرة يوم الأحد المقبل مع وجود 5 فرق تفصل بينها 3 نقاط تتنافس على المقاعد الثلاثة المتبقية المؤهلة للموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

ولم يضمن سوى ليفربول بطل الدوري وأرسنال إنهاء الموسم في المراكز الخمسة الأولى.

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ومع ضمان أرسنال لمركز وصيف البطل بصورة شبه مؤكدة، فإن ذلك يترك مانشستر سيتي (برصيد 68 نقطة) ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا (برصيد 66 نقطة لكل منهم) ونوتنغهام فورست (برصيد 65 نقطة) يتصارعون على 3 مقاعد.

كما ضمن توتنهام هوتسبير أيضا مقعدا في دوري الأبطال بعد فوزه على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي أمس الأربعاء، وبالتالي ستتنافس 6 فرق إنجليزية في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ترتيب الفرق الـ10 الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز:

1 ليفربول- 83 نقطة.

2 أرسنال- 71.

3 مانشستر سيتي- 68.

4 نيوكاسل- 66.

5 تشيلسي- 66.

6 أستون فيلا- 66.

7 نوتنغهام فورست- 65.

8 برايتون آند هوف ألبيون- 58.

9 برنتفورد- 55.

10 فولهام- 54.

كيف تُحدد المراكز الأوروبية عادة؟

في العادة، تتأهل الفرق الأربعة الأولى فقط إلى دوري الأبطال، لكن إنجلترا وإسبانيا حصلتا على 5 مراكز للموسم المقبل وفقا لأداء فرقهما على الصعيد القاري.

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ومع تأهل الفرق الخمسة الأولى إلى دوري الأبطال، سيلعب صاحب المركز السادس في الدوري الأوروبي، أما المقعد الآخر في البطولة فسيكون من نصيب كريستال بالاس الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتأهل نيوكاسل الفائز بكأس الرابطة إلى دوري المؤتمر، ولكن إذا أنهى الفريق في المراكز الخمسة الأولى، فسيحصل فريق آخر على هذا المقعد.

ما الفرق التي ستلعب في اليوم الأخير؟

فولهام ضد مانشستر سيتي.

نوتنغهام فورست ضد تشيلسي.

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا.

نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون.

توتنهام هوتسبير ضد برايتون آند هوف ألبيون.

ولفرهامبتون واندرارز ضد برنتفوردو.

ومع مواجهة فورست ضد تشيلسي فإن أحد الفريقين أو كليهما سيخسر نقاطا.

ما الذي يحتاجه كل فريق لحجز مقعده في دوري الأبطال؟

مانشستر سيتي

في حالة الفوز، سيضمن احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى.

سيكون التعادل كافيا أيضا لأن فارق الأهداف أفضل بكثير من فيلا صاحب المركز السادس إذا أنهى الفريقان المسابقة برصيد 66 نقطة.

في حالة الخسارة، لن يتأهل إذا فاز نيوكاسل وتشيلسي وفيلا بمبارياتهم.

نيوكاسل

سيكون الفوز كافيا للتأهل بسبب فارق الأهداف الجيد.

في حالة التعادل، لا يزال بإمكانه التأهل إلا في حالة فوز فورست أو تشيلسي وفيلا.

في حالة الخسارة، سيتأهل فقط إذا خسر فيلا.

تشيلسي

سيكون الفوز كافيا للتأهل بسبب فارق الأهداف الجيد.

في حالة التعادل، لا يزال بإمكانه التأهل إذا خسر نيوكاسل أو فشل فيلا في تحقيق الفوز.

في حالة الخسارة، فسيعني ذلك غيابه عن دوري الأبطال إلا إذا خسر نيوكاسل بـ3 أهداف أو أكثر.

The Reece James spin 🌪️ pic.twitter.com/JAV5PHIEPm — Premier League (@premierleague) May 19, 2025

أستون فيلا

في حالة الفوز، يمكن أن يتأهل إذا خسر سيتي أو أهدر نيوكاسل/تشيلسي نقاطا.

في حالة التعادل: يمكن أن يتأهل إذا خسر نيوكاسل أو تشيلسي.

في حالة الخسارة: لن يتأهل.

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فورست

في حالة الفوز، سيتأهل إذا أضاع نيوكاسل أو فيلا نقاطا.

في حالة التعادل، لن يتأهل إلى دوري الأبطال ولكنه يمكن أن يحتل المركز السادس ويتأهل للدوري الأوروبي إذا خسر فيلا.

في حالة الخسارة، سيحتل المركز السابع ويتأهل لدوري المؤتمر.

المقاعد في البطولات الأوروبية الأخرى

يتأهل الفائز بدوري المؤتمر أيضا إلى الدوري الأوروبي، وإذا فاز تشيلسي على ريال بيتيس في نهائي البطولة الأسبوع المقبل، يمكن لفريق آخر أن يشارك في أوروبا.

وإذا احتل تشيلسي المركز السابع وفاز بدوري المؤتمر، أو إذا احتل المركز السادس وحقق البطولة القارية أيضا بينما احتل نيوكاسل الفائز بكأس الرابطة المركز السابع، يمكن للفريق صاحب المركز الثامن التأهل إلى دوري المؤتمر.

وفي هذه الحالة، لدى كل من برايتون (برصيد 58 نقطة) وبرنتفورد (برصيد 55 نقطة) فرصة للتأهل.

وبذلك ستشارك 10 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز في مسابقات الأندية الأوروبية الموسم المقبل.