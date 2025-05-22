الجزائري عمورة على أعتاب فريق جديد بالبوندسليغا

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الجزائري محمد عمورة بات على أعتاب باير ليفركوزن الألماني بعد تألقه في البوندسليغا مع فريقه فولفسبورغ.

ونجح عمورة في تسجيل 10 أهداف وتقديم 12 تمريرة حاسمة في 31 مباراة بالدوي الألماني هذا الموسم.

ويرتبط عمورة بعقد مع فولفسبورغ يمتد إلى غاية 2029.

ويحظى مهاجم فولفسبورغ باهتمام كبير من جانب أندية الدوري الألماني (بوندسليغا) ومن أندية أوروبية كبرى أخرى منذ أشهر.

ويبدو أن باير ليفركوزن الذي سبق له أن ضم مواطنه الصاعد إبراهيم مازا، منذ أسابيع مضت، هو المرشح الأبرز للتعاقد مع الدولي الجزائري، بعد أداء متميز مع "الذئاب".

وذكر المدير الرياضي سيباستيان شيندلوورز أن عمورة سيكون من أبرز الأسماء المعنية بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال إن "هناك بعض اللاعبين الذين لديهم عروض جيدة، وسيكونون على موعد مع الرحيل عن صفوف فريقنا".

Asistencia mágica de Mohamed Amoura y definición perfecta de Lukas Nmecha.

🐺🎩⚽️#VfLWolfsburg pic.twitter.com/x7N5o8OfLy — VfL Wolfsburg ES (@VfLWolfsburg_ES) May 20, 2025

وتعتقد إدارة ليفركوزن أن عمورة سيتناسب مع أسلوب لعب المدرب الذي سيخلف تشابي ألونسو، وذلك بسبب سرعته وإبداعه وقدرته على قراءة المباراة.

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وتلقى عمورة إشادات مؤخرا من عدد من الأندية الألمانية بسبب هذه الميزات، إذ صنع الهدف الحاسم لزميله لوكاس نميشا في الدقيقة 50 من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 1-0 على بوروسيا مونشنغلادباخ.

ومع احتمال رحيل فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونغ عن النادي الصيف مقابل مبالغ مالية كبيرة، سيكون لدى ليفركوزن المال لإنفاقه، ويتطلع إلى التعاقد مع صفقة تتراوح قيمتها بين 40 إلى 50 مليون يورو.

وكان هذا هو السعر الذي كان ليفركوزن يجهزه منذ مارس/آذار الماضي لضم المهاجم الجزائري، إذ أفادت صحيفة "آز واز" بأنهم مهتمون بدفع 50 مليون يورو.

ووفقا لمنصة "ترانسفير ماركت"، وصلت القيمة السوقية لعمورة بنهاية الموسم الجاري 32 مليون يورو.

وإلى جانب ليفركوزن، تتنافس عدد من الأندية الأوروبية الكبرى على توقيع عمورة، معظمهم من الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها نوتنغهام فورست وليفربول.

ولم يقدم نوتنغهام فورست أي عرض حتى الآن، لكن لا يزال مرتبطًا بالرحيل.

وذكرت تقارير في فبراير/شباط الماضي أن ليفربول أراد التعاقد مع عمورة والمدافع اليوناني كونستانتينوس كوليراكيس مقابل أكثر من 70 مليون يورو مجتمعين، لكن فريق أرني سلوت لم يقدم عرضا بعد.

كما أبدى كل من أرسنال وآينتراخت فرانكفورت اهتمامهما أيضا، لكنهما لم يرسلا أي مقترحات إلى فولفسبورغ أيضا.