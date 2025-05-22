دورة ألعاب رياضية تسمح بالمنشطات وتقام في كازينو

أعلن منظمون أنه سيتم إقامة أول حدث للألعاب المحسنة في مايو/أيار 2026 في فندق وكازينو بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

والمشروع حدث سنوي متعدد الرياضات مقترح، يتيح للرياضيين استخدام المواد المنشطة لتحسين الأداء دون أن يخضعوا لاختبارات الكشف عن المنشطات.

وتتضمن أجندة ألعاب 2026 رياضات السباحة وألعاب القوى ورفع الأثقال.

ووفقا للمنظمين، سيحصل الرياضيون الذين يحطمون رقما عالميا على مكافأة قدرها مليون دولار، ومن يحقق المركز الأول في أي رياضة على 250 ألف دولار.

وتحدثت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن أن هذه الفكرة "خطيرة وغير مسؤولة"، وذلك منذ فترة طويلة قبل الإعلان عن مكان وموعد دورة الألعاب المحسنة.

وفي الوقت نفسه، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية "فكرة الألعاب المحسنة لا تستحق التعليق عليها. إذا أردت تدمير مفهوم اللعب النظيف في الرياضة، فهذه طريقة جيدة".

وسوف يقام الحدث في فندق وكازينو ريزورتس وورلد بلاس فيغاس.

ويريد المنظمون بناء حمامات سباحة ومسارات للركض لاستضافة مسابقات السباحة في سباقات 50 و100 متر حرة، و50 و100 متر فراشة.