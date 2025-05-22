نجم أرسنال السابق يُقر بتهريب المخدرات

اعترف نجم أرسنال السابق جاي إيمانويل توماس بدوره في مؤامرة تهريب مخدرات بقيمة 800 ألف دولار بمطار ستانستيد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أنه تم القبض على النجم في منزله يوم 18 سبتمبر/أيلول، بعد العثور على 60 كيلوغراما من القنب في حقائبه.

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وأضافت أن "اللاعب المحبوب" طرد من فريقه نادي غرينوك مورتون الأسكتلندي بعد ظهوره في المحكمة.

ومن المنتظر أن تنطق محكمة تشيلمسفورد كراون في إسيكس بالحكم في قضيته في وقت لاحق.

🚨 Former Bristol City player, Jay Emmanuel-Thomas, has admitted his involvement in a plot to smuggle drugs with a street value of £600,000 from Thailand into the UK.#BristolCity [@BBCNews] pic.twitter.com/wuADJt1gXb — The Robins Way (@TheRobinsWay) May 21, 2025

حيثيات القضية

اعترف توماس بالذنب في الجريمة في وقت سابق من شهر مايو/أيار، لكن القيود المفروضة على الإبلاغ عن القضية لم يتم رفعها إلا مؤخرا.

وثبت أن جاي إيمانويل توماس، (34 عاما)، أحضر 60 كيلوغراما من القنب إلى المملكة المتحدة من تايلاند.

ووصلت المخدرات إلى مطار ستانستيد في الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي.

في البداية، أنكر لاعب كرة القدم المعروف باسم "جيت" التهم الموجهة إليه عند ظهوره أمام المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

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وقبض على شخصين آخرين فيما يتعلق بالقضية، لكن التحقيق الذي أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أدى إلى إسقاط التهم عنهما.