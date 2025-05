نجم أرسنال السابق يُقر بتهريب المخدرات

اعترف نجم أرسنال السابق جاي إيمانويل توماس بدوره في مؤامرة تهريب مخدرات بقيمة 800 ألف دولار بمطار ستانستيد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أنه تم القبض على النجم في منزله يوم 18 سبتمبر/أيلول، بعد العثور على 60 كيلوغراما من القنب في حقائبه.

وأضافت أن "اللاعب المحبوب" طرد من فريقه نادي غرينوك مورتون الأسكتلندي بعد ظهوره في المحكمة.

ومن المنتظر أن تنطق محكمة تشيلمسفورد كراون في إسيكس بالحكم في قضيته في وقت لاحق.

