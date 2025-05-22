يويفا يعتذر ويكشف سبب فوضى ميداليات نهائي الدوري الأوروبي

قدّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اعتذارا رسميا لنادي توتنهام هوتسبير بعد الموقف المحرج المتعلق بفوضى ميداليات النهائي الأوروبي.

وتُوج توتنهام هوتسبير أمس الأربعاء بلقب الدوري الأوروبي عقب فوزه على مواطنه مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في النهائي الذي أقيم على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بيلباو.

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وشهد حفل التتويج حادثة صادمة، إذ حُرم بعض لاعبي الفريق اللندني من الميداليات، وفي مقدمتهم القائد هيونغ مين سون الذي رفع الكأس دون أن يتقلّد ميدالية.

Y se dieron cuenta que en la @EuropaLeague se quedaron sin medallas.

Faltaron como 5 medallas para el Campeón.

Luego he visto algunas fotos con Son con medallas pero en el acto no la recibe. pic.twitter.com/SkrnbZP13H — Armando Zelaya (@armandozelaya) May 22, 2025

وأصدر يويفا بيانا بشأن عدم توفر عدد كافٍ من الميداليات الذهبية، تضمّن توضيحا لما حدث وأرفقه باعتذار "للسبيرز".

وقال البيان "يؤسفنا بشدة أنه لم يكن لدينا عدد كافٍ من الميداليات على المنصة أثناء مراسم التتويج، وذلك بسبب خلل غير متوقع في عدد اللاعبين المشاركين".

وأوضح "شارك عدد أكبر من أفراد الفريق (توتنهام هوتسبير) بمن فيهم اللاعبون المصابون في المراسم أكثر مما كان متوقعا في البداية".

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وأتم البيان "تم تسليم الميداليات المنقوصة للفريق الفائز في غرفة تبديل الملابس فورا مرفقة بأصدق عبارات الاعتذار عن هذا الخطأ".

Heung-Min Son levantó el trofeo de la Europa League sin medalla de campeón. La UEFA siempre lleva medallas contadas, se puso a repartir sin prestar atención, y el capitán, el jugador que iba a salir en todas las fotos, se terminó quedando sin presea. DE NO CREERSE. pic.twitter.com/rcY1ZIYIGB — Invictos (@InvictosSomos) May 21, 2025

وكان جيمس ماديسون واحدا من لاعبي توتنهام المصابين الذين صعدوا إلى المنصة لتسلّم ميدالية، رغم عدم مشاركته في المباراة، وقد ظهر بزيّه الرياضي الكامل.

وقال ماديسون في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، "قالوا لي إنني يجب أن أرتدي الزي الكامل للحصول على ميدالية، الفوز شعور رائع ويجعل كل شيء في الموسم مقبولا".

وأضاف "إنه إنجاز عظيم وفرصة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه قبل كل شيء فوز من أجل الجماهير التي عانت لسنوات من الألم".

في الأثناء، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سيرجيو ريغيلون لاعب توتنهام هوتسبير حصل على ميدالية أيضا رغم أنه غير مسجّل في قائمة الفريق بمسابقة الدوري الأوروبي.

وقال ريغيلون "لست مُسجلا في القائمة لكنهم جلبوا ميداليات للجميع، قالوا لي إن لديهم 50 ميدالية لكل من سيأتي، وها أنا ذا أمتلك ميدالية مثل الآخرين رغم أنني لم أشارك".

وأضاف "لقد فزت بإحدى الميداليات مع إشبيلية (2019-2020) بعد أن لعبت جميع المباريات، واليوم أحصل على أخرى دون أن ألعب. إنها من مفارقات كرة القدم".