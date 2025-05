وفاة مفاجئة للاعب سنغالي خلال مباراة في الدوري المحلي

عم الحزن والصدمة الأوساط الرياضية في السنغال بعد الإعلان عن وفاة الشاب فاديوف نداي لاعب فريق واكام خلال مباراة فريقه في الدوري المحلي.

وانهار المدافع البالغ من العمر 28 عاما على أرض الملعب قبيل لحظات من نهاية الشوط الأول في مباراة فريقه ضد أوسلو السبت الماضي.

وسقط اللاعب أرضا نتيجة تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة الأمر الذي استدعى تدخلا فوريا في الطاقم الطبي من أجل إنعاشه.

🖤 Tragedy Strikes African Football Again 🖤 🇸🇳

Union Sportive de Ouakam captain Fadiouf Ndiaye has sadly passed away after collapsing during a Ligue 1 match against Oslo FA on Saturday in Senegal.

The central defender reportedly suffered a heart attack following a … pic.twitter.com/SfIakgi1Hj

— Africa Soccer Zone (@AfricaSoccer_zn) May 18, 2025