وفاة مفاجئة للاعب سنغالي خلال مباراة في الدوري المحلي

عم الحزن والصدمة الأوساط الرياضية في السنغال بعد الإعلان عن وفاة الشاب فاديوف نداي لاعب فريق واكام خلال مباراة فريقه في الدوري المحلي.

وانهار المدافع البالغ من العمر 28 عاما على أرض الملعب قبيل لحظات من نهاية الشوط الأول في مباراة فريقه ضد أوسلو السبت الماضي.

وسقط اللاعب أرضا نتيجة تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة الأمر الذي استدعى تدخلا فوريا في الطاقم الطبي من أجل إنعاشه.

🖤 Tragedy Strikes African Football Again 🖤 🇸🇳 Union Sportive de Ouakam captain Fadiouf Ndiaye has sadly passed away after collapsing during a Ligue 1 match against Oslo FA on Saturday in Senegal. The central defender reportedly suffered a heart attack following a … pic.twitter.com/SfIakgi1Hj — Africa Soccer Zone (@AfricaSoccer_zn) May 18, 2025

واستدعت حالته الحرجة للغاية نقله إلى المستشفى بشكل عاجل لكن نداي لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.

الصادم في الأمر أن الفريقين أكملا المباراة حتى النهاية، إذ لم يكن اللاعبون أو الجهاز الفني مدركين لخطورة الحالة الصحية لنداي.

وبعد صافرة النهاية نزل خبر وفاة اللاعب كالصاعقة على الفريقين، ودخل زملاؤه في حالة انهيار وبكاء شديدين فور علمهم بوفاته.

LES JOUEURS OUAKAMOIS EFFONDRÉS EN APPRENANT LA DISPARITION DE LEUR COÉQUIPIER FADIOUF NDIAYE. QUE SON ÂME REPOSE EN PAIX #13football pic.twitter.com/VrBcEhy5YJ — 13football_com (@13footballC) May 17, 2025

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ونشر نادي واكام بيانا مطولا ومؤثرا نعى فيه قائده الراحل وأشاد من خلاله "بانضباطه وقيادته وحبه الكبير لقميص النادي"، مؤكدا أنه "ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الفريق وكرة القدم في واكام بكل ما قدمه من أداء وروح قتالية".

COMMUNIQUÉ OFFICIEL – REMERCIEMENTS L’Union Sportive de Ouakam (USO) tient à exprimer sa profonde reconnaissance à l’ensemble de la grande famille du football sénégalais suite au décès tragique de notre capitaine, Fadiouf Ndiaye, rappelé à Dieu dans la fleur de l’âge. pic.twitter.com/OYjVBOB0aZ — US Ouakam (@us_ouakam) May 18, 2025

وفي الوقت نفسه عبّر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن بالغ حزنه لوفاة نداي وقدّم تعازيه إلى أسرة اللاعب وزملائه وناديه.

وقال في بيان رسمي "أسرة كرة القدم بالكامل في السنغال تأثرت بشدة بهذه الخسارة المأساوية. نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة".

وأثارت وفاة اللاعب موجة من التعاطف والجدل في السنغال، إذ بدأ الحديث بجدية حول قصور التدخلات الطبية في الملاعب وعدم اتباع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة كما حدث في هذه الحادثة.

Une foule nombreuse s’est rassemblée ce dimanche à Ouakam pour l’enterrement de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l’US Ouakam, décédé samedi suite à un malaise en plein match. Figure respectée du football local, son décès a profondément ému la communauté sportive sénégalaise. pic.twitter.com/4rlrFqLZzr — Mamadou NDIAYE (@ndiaye15mamadou) May 18, 2025

يُذكر أن واكام فاز بالمباراة بنتيجة 2-0 ليرفع رصيده إلى 37 نقطة وضعته في المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن لغوري دياراف المتصدر.