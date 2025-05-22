موعد مباراتي نابولي وإنتر لحسم لقب الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد المباراتين الحاسمتين للفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر والحي الناقلة للمواجهة.

ويلعب نابولي المتصدر على أرضه ضد كالياري بينما يواجه إنتر ميلان الثاني كومو في الجولة الأخيرة من مباريات الكالتشيو.

وتقام مباراة نابولي ضد كالياري وإنتر ضد كومو غدا الجمعة 23 مايو/أيار الجاري، وتنطلقان في نفس التوقيت الساعة العاشرة إلا ربعا مساء (21:45) بتوقيت مصر، السعودية، وقطر.

قنوات البث المباشر والحي الناقلة للمباراتين في الدوري الإيطالي:

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ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على إنتر ميلان، وسيحتاج إلى الفوز على كالياري صاحب المركز الـ14 لضمان تتويجه الثاني في المواسم الثلاثة الأخيرة والرابع في تاريخه.

وبرمجت رابطة الدوري مباراتي نابولي وإنتر الجمعة بدلا من الأحد لمنح الأخير الوقت الكافي للاستعداد للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في 31 مايو/أيار الحالي، علما أنه إن تساوى الفريقان في النقاط، بخسارة نابولي وتعادل إنتر، فسيتم حسم اللقب عبر مباراة فاصلة.

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وستقام جميع المباريات الثماني الأخرى المقررة للجولة النهائية من موسم 2024-2025 يومي السبت والأحد (24 و25 مايو)، والتي ستحدد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية والأندية التي ستهبط لدوري الدرجة الثانية.