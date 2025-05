حرب كلامية بين أموريم وغارناتشو بعد خسارة يونايتد لقب يوروبا ليغ

دخل البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد ولاعبه الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو في حرب كلامية بعد فشل الفريق في التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وخسر مانشستر يونايتد -أمس الأربعاء- أمام مواطنه توتنهام هوتسبير 0-1 في المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو، ليسدل الستار على واحد من أسوأ المواسم الكروية في تاريخ "الشياطين الحمر".

وبدأ غارناتشو (20 عاما) المباراة من على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل إلى الملعب في الدقيقة الـ71 بدلا من زميله ماسون ماونت.

ويبدو أن هذا الأمر لم يرق للاعب الأرجنتيني الذي دخل في أول صدام علني مع أموريم الذي استبعده سابقا من قائمة ديربي مانشستر ضد السيتي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وقال غارناتشو بعد الهزيمة "لقد كان موسما سيئا للجميع، لم ننتصر فيه على أحد، لقد لعبت في كل أدوار البطولة حتى النهائي وساعدت الفريق، لكن اليوم لعبت لمدة 20 دقيقة فقط، لا أعلم لماذا؟!".

وأضاف "صحيح هذه المباراة تؤثر علينا، لكن الموسم ككل ووضع النادي أيضا كانا سيئين، سأحاول الآن الاستمتاع بالعطلة الصيفية، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك"، في تلميح منه إلى إمكانية الرحيل عن الفريق قبل بداية الموسم المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وصبّ روبرت شقيق غارناتشو البنزين على النار حين شارك منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاجم فيه أموريم.

وكتب عن شقيقه "يلعب باحتراف، ويساعد الفريق في كل مباراة، وسجل هدفين في آخر نهائيين، ثم يُترك ليلعب 19 دقيقة فقط ويُرمى تحت الحافلة، يا للروعة!".

