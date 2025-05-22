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حرب كلامية بين أموريم وغارناتشو بعد خسارة يونايتد لقب يوروبا ليغ

Alejandro Garnacho left winger of Manchester United and Argentina walks past the UEFA Europa League trophy after his team's defeat in the UEFA Europa League Final 2025 between Tottenham Hotspur and Manchester United at Estadio San Mames on May 21, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)
الأرجنتيني غارناتشو انتقد عدم إشراكه أساسيا في مباراة فريقه مانشستر يونايتد وتوتنهام بنهائي الدوري الأوروبي (غيتي)
22/5/2025

دخل البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد ولاعبه الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو في حرب كلامية بعد فشل الفريق في التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وخسر مانشستر يونايتد -أمس الأربعاء- أمام مواطنه توتنهام هوتسبير 0-1 في المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو، ليسدل الستار على واحد من أسوأ المواسم الكروية في تاريخ "الشياطين الحمر".

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وبدأ غارناتشو (20 عاما) المباراة من على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل إلى الملعب في الدقيقة الـ71 بدلا من زميله ماسون ماونت.

ويبدو أن هذا الأمر لم يرق للاعب الأرجنتيني الذي دخل في أول صدام علني مع أموريم الذي استبعده سابقا من قائمة ديربي مانشستر ضد السيتي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وقال غارناتشو بعد الهزيمة "لقد كان موسما سيئا للجميع، لم ننتصر فيه على أحد، لقد لعبت في كل أدوار البطولة حتى النهائي وساعدت الفريق، لكن اليوم لعبت لمدة 20 دقيقة فقط، لا أعلم لماذا؟!".

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وأضاف "صحيح هذه المباراة تؤثر علينا، لكن الموسم ككل ووضع النادي أيضا كانا سيئين، سأحاول الآن الاستمتاع بالعطلة الصيفية، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك"، في تلميح منه إلى إمكانية الرحيل عن الفريق قبل بداية الموسم المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وصبّ روبرت شقيق غارناتشو البنزين على النار حين شارك منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاجم فيه أموريم.

وكتب عن شقيقه "يلعب باحتراف، ويساعد الفريق في كل مباراة، وسجل هدفين في آخر نهائيين، ثم يُترك ليلعب 19 دقيقة فقط ويُرمى تحت الحافلة، يا للروعة!".

ولم يتأخر أموريم في الرد على غارناتشو وشقيقه حين كشف عن سبب قرار ترك اللاعب على مقاعد البدلاء، فقال "من أهدر فرصة واضحة في الشوط الأول من إياب نصف النهائي (ضد أتلتيك بلباو)؟ إنه غارناتشو، بعض اللاعبين مثل ماونت دخلوا تلك المباراة وغيّروا مجراها، هذه هي كرة القدم".

وأضاف "أصبح من السهل علينا الآن مناقشة العديد من وجهات النظر، أنا فقط أتابع المباراة وأحاول إدارة الأمور وتحسين الفريق والفوز بالمباريات".

أموريم مستعد للرحيل

في الأثناء، أبدى أموريم (40 عاما) استعداده للرحيل عن مانشستر يونايتد بعد الخسارة أمام توتنهام هوتسبير، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يرحل من تلقاء نفسه.

وقال "إذا رأى مجلس الإدارة والجماهير أنني لست الشخص المناسب فسأرحل في اليوم التالي دون أن أناقش أي تعويض مالي، لكن لن أفعل ذلك بمبادرة مني".

BILBAO, SPAIN - MAY 21: Ruben Amorim of Manchester United dejected during the UEFA Europa League Final 2025 between Tottenham Hotspur and Manchester United at on May 21, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Sebastian Frej/Getty Images)
أموريم مستعد للرحيل عن قيادة مانشستر يونايتد (غيتي)

وعن الهزيمة من السبيرز، قال "ما يمكنني قوله هو أنه كان من الواضح أننا كنا الفريق الأفضل، لكننا لم نتمكن مجددا من التسجيل، لقد حاول اللاعبون بكل طاقتهم الفوز بالمباراة".

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المصدر : مواقع إلكترونية

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