حرب كلامية بين أموريم وغارناتشو بعد خسارة يونايتد لقب يوروبا ليغ

دخل البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد ولاعبه الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو في حرب كلامية بعد فشل الفريق في التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وخسر مانشستر يونايتد -أمس الأربعاء- أمام مواطنه توتنهام هوتسبير 0-1 في المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو، ليسدل الستار على واحد من أسوأ المواسم الكروية في تاريخ "الشياطين الحمر".

وبدأ غارناتشو (20 عاما) المباراة من على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل إلى الملعب في الدقيقة الـ71 بدلا من زميله ماسون ماونت.

ويبدو أن هذا الأمر لم يرق للاعب الأرجنتيني الذي دخل في أول صدام علني مع أموريم الذي استبعده سابقا من قائمة ديربي مانشستر ضد السيتي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وقال غارناتشو بعد الهزيمة "لقد كان موسما سيئا للجميع، لم ننتصر فيه على أحد، لقد لعبت في كل أدوار البطولة حتى النهائي وساعدت الفريق، لكن اليوم لعبت لمدة 20 دقيقة فقط، لا أعلم لماذا؟!".

“NUESTRA TEMPORADA FUE UNA MIERDA” “EN LA LIGA NO LE GANAMOS A NADIE” “HASTA LLEGAR A LA FINAL HE JUGADO TODAS LAS RONDAS Y JUGAR HOY SOLO 20 MINUTOS” Picante Garnacho, basta de tibios. No le gustó un carajo ser suplente y lo hizo notar. Tiene razón!!! pic.twitter.com/nYAj3qAi2P — Manudarg (@ManUdArg) May 21, 2025

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وأضاف "صحيح هذه المباراة تؤثر علينا، لكن الموسم ككل ووضع النادي أيضا كانا سيئين، سأحاول الآن الاستمتاع بالعطلة الصيفية، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك"، في تلميح منه إلى إمكانية الرحيل عن الفريق قبل بداية الموسم المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وصبّ روبرت شقيق غارناتشو البنزين على النار حين شارك منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاجم فيه أموريم.

وكتب عن شقيقه "يلعب باحتراف، ويساعد الفريق في كل مباراة، وسجل هدفين في آخر نهائيين، ثم يُترك ليلعب 19 دقيقة فقط ويُرمى تحت الحافلة، يا للروعة!".

Alejandro Garnacho’s brother on Instagram! Ruben Amorim will be furious with him. #mufc pic.twitter.com/57qxz4idOC — indykaila News (@indykaila) May 22, 2025

ولم يتأخر أموريم في الرد على غارناتشو وشقيقه حين كشف عن سبب قرار ترك اللاعب على مقاعد البدلاء، فقال "من أهدر فرصة واضحة في الشوط الأول من إياب نصف النهائي (ضد أتلتيك بلباو)؟ إنه غارناتشو، بعض اللاعبين مثل ماونت دخلوا تلك المباراة وغيّروا مجراها، هذه هي كرة القدم".

وأضاف "أصبح من السهل علينا الآن مناقشة العديد من وجهات النظر، أنا فقط أتابع المباراة وأحاول إدارة الأمور وتحسين الفريق والفوز بالمباريات".

أموريم مستعد للرحيل

في الأثناء، أبدى أموريم (40 عاما) استعداده للرحيل عن مانشستر يونايتد بعد الخسارة أمام توتنهام هوتسبير، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يرحل من تلقاء نفسه.

وقال "إذا رأى مجلس الإدارة والجماهير أنني لست الشخص المناسب فسأرحل في اليوم التالي دون أن أناقش أي تعويض مالي، لكن لن أفعل ذلك بمبادرة مني".

وعن الهزيمة من السبيرز، قال "ما يمكنني قوله هو أنه كان من الواضح أننا كنا الفريق الأفضل، لكننا لم نتمكن مجددا من التسجيل، لقد حاول اللاعبون بكل طاقتهم الفوز بالمباراة".