الهريفي لاعب النصر سابقا لرونالدو: اعتزل واحترم تاريخك

شنّ فهد الهريفي لاعب النصر السعودي السابق هجوما لاذعا على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وطالبه بالاعتزال من أجل الحفاظ على سجله المميز والتاريخي.

سجل رونالدو هدفا في فوز فريقه النصر 2-0 على ضيفه الخليج، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ33 (قبل الأخيرة) في المسابقة.

وهاجم الهريفي رونالدو في تصريح تلفزيوني "شخصية رونالدو تختلف قبل وبعد تحقيق هدف، فعندما يسجل هدفا يوزع الابتسامات ويصبح لديه إحساس بالزملاء والجماهير، لكن عندما لا يسجل يكون مختلفا وعصبيا".

ويعتقد الهريفي (59 عاما) أن البرتغالي يفكر بالأرقام وليس بروح المجموعة ومصلحة النادي وأمور أخرى. وقال "صحيح أنه سجلا كثيرا من الأهداف لكنه أيضا أكثر اللاعبين وقوعا في فخ التسلل".

الهريفي : رونالدو بعد التسجيل يختلف ، واعتقد أنه يفكر بالأرقام وليس المجموعة ، واتمنى أن يعتزل ويحافظ على تاريخه @Fahadalhurifi ⁧#رياضة_سكوب_على_SBC⁩

⁧#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/68IcYkYCj6 — رياضة سكوب (@RiyadahScoop) May 21, 2025

وشدد لاعب النصر السابق (1984-2000) على أن تقدم رونالدو في العمر ينعكس على أدائه وأن المسؤولين في النصر لم يتحدثوا بصراحة مع اللاعب لإقناعه بأن العمر له أحكام.

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ولا يشك الهريفي في قدرات رونالدو الكبيرة لكن طالبه باحترام عمره والاعتزال كما طالب النصر بضرورة التفكير في مجموعة (في كيان) وليس في أفراد.

من جانب وجه محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق انتقادات لرونالدو، بقوله "من وجهة نظري مشكلة النصر الكبيرة تكمن في رونالدو، وفي حال رحيله سيحقق الفريق البطولات".

ورفع النصر رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع بالدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز العاشر.