أول صورة للبرازيلي لوسيو بعد إصابته بحروق متفرقة

نشر اللاعب البرازيلي المعتزل لوسيو أول صورة له بعد أيام قليلة من إصابته بحروق نجمت عن انفجار مدفأة تعمل بوقود الإيثانول الحيوي، حيث تعرّض لحروق من الدرجة الثانية طالت 18% من جسده.

وشارك لوسيو (47 عاما) صورة عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي على "إنستغرام" ظهر فيها بضمادات تغطي رأسه وذراعيه وساقه.

Lucio was involved in a fireplace accident. It resulted in 18% of his body having burns.

He posted this on his instagram.

