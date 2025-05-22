أول صورة للبرازيلي لوسيو بعد إصابته بحروق متفرقة

نشر اللاعب البرازيلي المعتزل لوسيو أول صورة له بعد أيام قليلة من إصابته بحروق نجمت عن انفجار مدفأة تعمل بوقود الإيثانول الحيوي، حيث تعرّض لحروق من الدرجة الثانية طالت 18% من جسده.

وشارك لوسيو (47 عاما) صورة عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي على "إنستغرام" ظهر فيها بضمادات تغطي رأسه وذراعيه وساقه.

Lucio was involved in a fireplace accident. It resulted in 18% of his body having burns. He posted this on his instagram. Força, capitão! 🙏🏽 pic.twitter.com/Ksni7GuBDp — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) May 21, 2025

وأكد مستشارو اللاعب المعتزل -في بيان رسمي- أن عملية تعافيه تسير بشكل جيد، مشيرين إلى أن الفريق الطبي متفائل بإمكانية شفائه التام من الحروق.

وجاء في البيان الذي أبرزته صحيفة "ماركا" الإسبانية "تُعلن عائلة لوسيو أنه نقل من مستشفى برازيليا إلى مستشفى سانتا كازا دي ميسيريكورديا في بورتو أليغري، حيث سيواصل علاجه".

وأضاف "تم اتخاذ قرار النقل بهدف تحقيق راحة أكبر له وتمكينه من أن يكون أقرب إلى عائلته، مما يوفر له دعما شخصيا أكبر في هذه المرحلة الحساسة".

وتابع "يواصل الفريق الطبي المتخصص في علاج الحروق تقديم الرعاية اللازمة، وقد أظهر تقدما سريريا جيدا حتى الآن. نشكر الفريق الطبي في مستشفى برازيليا على اهتمامهم وجهودهم، ونجدد ثقتنا باستمرار التعافي في سانتا كازا في بورتو أليغري".

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وختم البيان "نحن متفائلون ومتحدون في دعمنا لتعافي لوسيو الكامل، ونعبّر عن امتناننا لجميع رسائل الدعم والمحبة".

ولم يتأخر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في تقديم الدعم لبطل العالم مع "السيليساو" عام 2002، وقال في بيان عبر حسابه على منصة إكس "نتمنى القوة للاعب السابق لوسيو في هذا الوقت الصعب. وأن تظل روحه القتالية ملهمة داخل الملعب وخارجه".

A CBF deseja força ao ex-jogador Lúcio neste momento tão difícil. Seu espírito de luta continua a inspirar dentro e fora dos campos. #ForçaLúcio #TodaTorcidaPorVocê pic.twitter.com/ELQn0MZw8h — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 21, 2025

وحظي لوسيو بمسيرة كروية ناجحة ولعب للعديد من الأندية الكبرى محليا وأوروبيا أبرزها الثلاثي البرازيلي إنترناسيونال وبالميراس وساو باولو، كما مثّل أندية يوفنتوس وإنتر الإيطاليين وبايرن ميونخ وباير ليفركوزن الألمانيين.

وتُوّج لوسيو بـ19 لقبا؛ أبرزها دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان (1)، والدوري الإيطالي مع يوفنتوس وإنتر (2) والدوري الألماني (3) مع العملاق البافاري.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل لوسيو منتخب البرازيل في 105 مباريات وفاز معه بـ3 ألقاب هي كأس العالم 2002 وكأس القارات 2005 و2009.