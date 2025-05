اختبار يكشف مفاجأة مدوية بشأن العمر البيولوجي لرونالدو

ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قادرا على إبهار معجبيه ومنتقديه على حد سواء، رغم بلوغه 40 عاما.

وخضع "صاروخ ماديرا" قبل أيام لاختبار طبي بشأن عمره البيولوجي الذي يُقدّر حسب الحالة الصحية لجسم الإنسان من الداخل بالإضافة إلى لياقته البدنية ويعتمد على أسلوب حياة الشخص. وكانت المفاجأة هي إظهار الفحص أن رونالدو أصغر من عمره الحقيقي الحالي بـ11 عاما تقريبا، بحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

ونشرت الصحيفة تفاصيل الفحص الذي خضع له كريستيانو باستخدام أداة "ووب" (WHOOP)، وهو تطبيق صحي رياضي ذكي يراقب جسم الإنسان بدقة على مدار الساعة باستخدام سوار ذكي.

You think you know what age I am?

Think again. Watch the reveal with WHOOP Founder and CEO @willahmed on the @WHOOP Podcast. #Ad pic.twitter.com/mYWfOVUGkD

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 20, 2025