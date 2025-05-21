اختبار يكشف مفاجأة مدوية بشأن العمر البيولوجي لرونالدو

ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قادرا على إبهار معجبيه ومنتقديه على حد سواء، رغم بلوغه 40 عاما.

وخضع "صاروخ ماديرا" قبل أيام لاختبار طبي بشأن عمره البيولوجي الذي يُقدّر حسب الحالة الصحية لجسم الإنسان من الداخل بالإضافة إلى لياقته البدنية ويعتمد على أسلوب حياة الشخص. وكانت المفاجأة هي إظهار الفحص أن رونالدو أصغر من عمره الحقيقي الحالي بـ11 عاما تقريبا، بحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

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ونشرت الصحيفة تفاصيل الفحص الذي خضع له كريستيانو باستخدام أداة "ووب" (WHOOP)، وهو تطبيق صحي رياضي ذكي يراقب جسم الإنسان بدقة على مدار الساعة باستخدام سوار ذكي.

You think you know what age I am?

Think again. Watch the reveal with WHOOP Founder and CEO @willahmed on the @WHOOP Podcast. #Ad pic.twitter.com/mYWfOVUGkD — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 20, 2025

وقاس الجهاز المذكور مؤشرات حيوية مختلفة لرونالدو مثل معدل ضربات القلب، وجودة النوم، والتعافي البدني بعد الجهد المبذول، فكانت النتائج مذهلة للغاية لدرجة أنها فاجأت اللاعب نفسه.

ففي مقابلة مع مؤسس التطبيق ويل أحمد نُشرت عبر منصة "يوتيوب"، قال رونالدو "لا أصدق أنني بهذه الحالة، عمري البيولوجي 28 عاما و9 أشهر!".

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وأضاف رونالدو مازحا "هذا يعني أنني سألعب كرة القدم 10 سنوات أخرى".

من جهتها، تساءلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مدى قدرة "الدون على إكمال مسيرته الكروية حتى سن 50 عاما وتحطيم مزيد من الأرقام القياسية"، وعلّقت بالقول "كل شيء ممكن مع رونالدو".

وتم تطوير تطبيق "ووب" بواسطة نخبة من خبراء الأداء البشري، ويستخدمها الرياضيون المحترفون مثل كريستيانو الذي يُعد أحد سفرائه العالميين، للحفاظ على أعلى مستوى بدني ممكن.

ويساعد التطبيق الرياضيين على مراقبة النوم العميق، ومستوى الإجهاد والتعافي اليومي، والجهد البدني المبذول، بالإضافة إلى أكثر من 140 سلوكا يوميا تؤثر في الأداء الرياضي.

وبفضل هذه الأداة يستطيع رونالدو اتخاذ قرارات دقيقة داخل الملعب وخارجه مما يمنحه أفضل نسخة من نفسه كل يوم، وفق ما تقول صحيفة "ماركا".

🔴 Les statistiques de Whoop montre que l'âge biologique de Cristiano Ronaldo est de 28,9 ans. En forme. pic.twitter.com/vhJCG0auTD — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) May 20, 2025

ووُلد كريستيانو رونالدو يوم 5 فبراير/شباط 1985 في حي فونشال في ماديرا البرتغالية، ولعب لفريق سبورتنغ لشبونة في أولى محطاته الاحترافية.

بعد ذلك انتقل إلى مانشستر يونايتد ليتألق بقميص النادي الإنجليزي لعدة سنوات قبل التوقيع لريال مدريد الذي انفجر معه الدون وثبّت أقدامه كواحد من أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وبعد 9 مواسم بين صفوف النادي الملكي رحل رونالدو إلى يوفنتوس ليقضي معه موسمين قبل العودة مجددا إلى مانشستر يونايتد في تجربة ثانية قصيرة لم تكن ناجحة مثل الأولى، لينتقل في صفقة مفاجئة للغاية إلى النصر السعودي منذ يناير/كانون الثاني 2023.

وخلال مسيرته الاحترافية سجّل رونالدو 928 هدفا مع جميع الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

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كما توّج بعشرات من الألقاب الجماعية والفردية أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات (4 مع ريال مدريد و1 مع مانشستر يونايتد)، وكذلك الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.