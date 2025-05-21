نيكو وليامز قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

يفكر نادي ريال مدريد بجدية في التعاقد مع الإسباني الشاب نيكو وليامز لاعب أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعتبرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الصفقة المحتملة لن تكون مستحيلة لريال مدريد على اعتبار أن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده مع بيلباو بقيمة 58 مليون يورو، وهو مبلغ لن يجد الريال صعوبة في دفعه.

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ويحظى وليامز بإعجاب كبير لدى مسؤولي النادي الملكي خاصة أنه لاعب شاب (22 عاما) وسريع كما يتمتع بحضور إعلامي قوي، وذلك يعني أن مستقبله واعد رياضيا وتسويقيا فضلا عن كونه لاعبا دوليا مع منتخب إسبانيا.

وكان نيكو وليامز على رادار برشلونة في الصيف الماضي لكن الأزمة المالية التي عانى منها النادي الكتالوني في ذلك الوقت حالت دون إتمام الصفقة.

وترى "ماركا" أنه إذا نجح ريال مدريد في ضم نيكو فإن ذلك سيمثّل ضربة قوية لبرشلونة بالإضافة إلى أن هذه الصفقة قد توازن التأثير الكبير الذي يحدثه لامين جمال في الساحة الكروية الإسبانية.

ويتمتع نيكو وليامز بسرعة مذهلة وقدرة كبيرة على المراوغة وكسر الخطوط الدفاعية للمنافسين، كما أسهم بشكل واضح في بلوغ أتلتيك بيلباو نصف نهائي الدوري الأوروبي، وحجز المركز الرابع في الليغا المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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وقد لفت الأنظار إليه في الصيف الماضي حين تُوّج مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس أوروبا (يورو 2024) بعد أن سجّل هدفا في النهائي بمرمى إنجلترا.

لكن قدومه إلى ريال مدريد سيكون له تداعيات على الخط الهجومي للنادي الملكي الذي يتعين عليه بيع أحد نجومه في المقدّمة، وعلى رأسهم رودريغو غوس، كما تقول "ماركا".

الجماهير ترحب

في الأثناء، رحبت جماهير ريال مدريد بإمكانية التعاقد مع اللاعب، إذ يرى 74% منهم أن الصفقة ستكون جيدة جدا، وذلك وفق استطلاع أجرته الصحيفة ذاتها.

ويرى ما نسبته 43% من الجماهير التي استُطلعت آراؤها (68.391 صوتا) أن الصفقة منطقية فقط في حال رحيل رودريغو أو فينيسيوس جونيور معتبرين أن الخط الأمامي مزدحم بالفعل، في مقابل 26% يعتبرون أن الفريق لا يحتاج إلى تعزيز هذا المركز حاليا.

وعن هوية اللاعب التي تفضل الجماهير بيعه في حال قدوم نيكو وليامز، اختار 37% (15,248 صوتا) بيع الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو معا، من أجل تجديد الدماء الهجومية.

بينما اختار 30% (12,297 صوتا) بيع فينيسيوس فقط لأن الصفقة قد تكون مربحة ماديا، لكن آخرين 27% يرغبون في التخلّص من رودريغو بسبب تراجع مستواه في نهاية الموسم.

وجدد نيكو وليامز عقده لآخر مرة مع الفريق الباسكي يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2023 ويمتد حتى صيف عام 2027، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 70 مليون يورو، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

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وخاض وليامز مع فريقه هذا الموسم 44 مباراة بجميع البطولات، سجّل خلالها 11 هدفا وقدّم لزملائه 7 تمريرات حاسمة.

ومنذ وصوله إلى الفريق الأول لبيلباو عام 2020، لعب وليامز 166 مباراة بجميع البطولات هزّ خلالها الشباك 31 مرة وصنع 30، وتُوّج بلقب وحيد هو كأس ملك إسبانيا موسم 2023-2024.