أندية توجت بدوري أبطال أوروبا دون خسارة

شهد دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي كان يُعرف سابقا بكأس أوروبا، إنجازا نادرا تحقق عبر التاريخ، حيث فاز 12 فريقا باللقب دون أي خسارة طوال مشوار البطولة.

وتكرر هذا الإنجاز في 16 مناسبة، وكان آخرها عبر ريال مدريد في موسم 2023-2024، في حين تُظهر النسخة الحالة 2024-2025 أن جميع الفرق المشاركة تعرضت للخسارة، مما يعني عدم إمكانية تكرار الإنجاز هذا الموسم.

وفيما يلي قائمة الفرق التي فازت بلقب دوري أبطال أوروبا دون أن تُهزم:

إنتر ميلان – موسم 1963-1964

حقق إنتر ميلان لقبه الأول في كأس أوروبا موسم 1963-1964 عندما تفوق على ريال مدريد 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في فيينا.

ولم يتعرض الفريق الإيطالي لأي خسارة خلال مشواره في تلك النسخة، حيث سجل 7 انتصارات وتعادلين.

أياكس – موسم 1971-1972

تمكن أياكس أمستردام من الفوز باللقب الأوروبي للمرة الثانية على التوالي دون خسارة، وذلك في موسم 1971-1972.

تفوق الفريق الهولندي على إنتر ميلان 2-0 في نهائي تلك النسخة بفضل هدفي يوهان كرويف، بعد أن حقق7 انتصارات وتعادلين.

نوتنغهام فورست ـ موسم 1978-1979

توج نوتنغهام فورست الإنجليزي بطلا لكأس أوروبا في موسم 1978-1979، متجاوزا مواطنه ليفربول في الجولة الأولى، ثم تفوق على مالمو 1-0 في النهائي، لينهي الفريق البطولة دون خسارة بتحقيقه 6 انتصارات 3 تعادلات.

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ليفربول – موسم 1980-1981

عاد ليفربول للتتويج الأوروبي في موسم 1980-1981 بعد الفوز على ريال مدريد 1-0 في النهائي، ولم يُهزم الفريق خلال مشواره، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3.

ليفربول – موسم 1983-1984

حقق ليفربول لقبه الرابع في موسم 1983-1984 دون أي خسارة، حيث تفوق على روما بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في النهائي، وقد سجل الفريق 6 انتصارات و3 تعادلات في مشواره.

ميلان – موسم 1988-1989

توّج ميلان باللقب في موسم 1988-1989 بقيادة أريغو ساكي دون أي خسارة، وشهد مشواره الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4.

#AccaddeOggi nel 1989: il Milan supera la Steaua in finale e vince la Coppa dei Campioni 🏆#UCL | @acmilan pic.twitter.com/BfvZ6G3KN5 — La UEFA (@UEFAcom_it) May 24, 2020

وفي المباراة النهائية سحق ميلان نظيره ستيوا بوخارست الروماني بنتيجة 4-0، وكان قد تخطى ريال مدريد 6-1 في مجموع نصف النهائي.

النجم الأحمر – موسم 1990-1991

حقق النجم الأحمر اللقب الوحيد له في موسم 1990-1991 دون خسارة بعد الفوز على مرسيليا بركلات الترجيح إثر تعادل سلبي في النهائي، وسجل الفريق في مشواره 5 انتصارات و3 تعادلات.

مرسيليا – موسم 1992-1993

أصبح مرسيليا أول ناد يفوز بدوري الأبطال بصيغته الحديثة في موسم 1992-1993، دون أن يتعرض للهزيمة.

تفوق فريق الجنوب الفرنسي على ميلان 1-0 في النهائي بعد أن فاز في 6 مباريات وتعادل في 3.

ميلان – موسم 1993-1994

عوض ميلان خسارته في نهائي الموسم السابق، وحصد لقب 1993-1994 دون خسارة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 5، وكان تتويجه بفوز كاسح على برشلونة 4-0 في النهائي.

أياكس – موسم 1994-1995

كرر أياكس إنجازه السابق، وتوج بلقب دوري الأبطال موسم 1994-1995 دون أن يُهزم، وحينها فاز في 7 مباريات وتعادل في 4، وتغلب على ميلان 1-0 في النهائي بفضل هدف باتريك كلويفرت.

مانشستر يونايتد – موسم 1998-1999

حقق مانشستر يونايتد الثلاثية التاريخية في موسم 1998-1999، والتي شملت دوري الأبطال. في تلك النسخة من دوري الأبطال، فاز "الشياطين الحمر" في 5 مباريات وتعادل في 6، وتوج باللقب بعد ريمونتادا تاريخية ضد بايرن ميونخ 2-1 في النهائي.

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برشلونة – موسم 2005-2006

توج برشلونة بلقب دوري الأبطال موسم 2005-2006 دون هزيمة، بعد 9 انتصارات و4 تعادلات، واختتم مشواره بالفوز على أرسنال 2-1 في النهائي الذي أقيم في باريس.

مانشستر يونايتد – موسم 2007-2008

عاد مانشستر يونايتد للتتويج في موسم 2007-2008 دون خسارة، بعد أن فاز في 9 مباريات وتعادل في 4، وتفوق على تشلسي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في النهائي الذي أقيم في موسكو.

بايرن ميونخ – موسم 2019-2020

حقق بايرن ميونخ إنجازا استثنائيا في موسم 2019-2020، حيث فاز بجميع مبارياته الـ11، من ضمنها فوز تاريخي على برشلونة 8-2، وتُوج باللقب بعد الانتصار على باريس سان جيرمان 1-0 في النهائي.

مانشستر سيتي – موسم 2022-2023

توج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه خلال موسم 2022-2023، دون خسارة.

🗣 MAN CITY ARE THE 2023 UEFA SUPER CUP CHAMPIONS. 🏆 pic.twitter.com/baLX0VF3vg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 16, 2023

سجل الفريق 8 انتصارات و5 تعادلات، وفاز في النهائي على إنتر ميلان 1-0 بهدف رودري.

ريال مدريد – موسم 2023-2024

رغم فوزه بلقب دوري الأبطال 14 مرة سابقا، فإن ريال مدريد لم يحقق اللقب دون خسارة حتى موسم 2023-2024.

وأنهى الفريق الملكي مشواره بـ9 انتصارات و4 تعادلات، وتُوج باللقب بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 2-0 في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.