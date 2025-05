أندية توجت بدوري أبطال أوروبا دون خسارة

شهد دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي كان يُعرف سابقا بكأس أوروبا، إنجازا نادرا تحقق عبر التاريخ، حيث فاز 12 فريقا باللقب دون أي خسارة طوال مشوار البطولة.

وتكرر هذا الإنجاز في 16 مناسبة، وكان آخرها عبر ريال مدريد في موسم 2023-2024، في حين تُظهر النسخة الحالة 2024-2025 أن جميع الفرق المشاركة تعرضت للخسارة، مما يعني عدم إمكانية تكرار الإنجاز هذا الموسم.

حقق إنتر ميلان لقبه الأول في كأس أوروبا موسم 1963-1964 عندما تفوق على ريال مدريد 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في فيينا.

ولم يتعرض الفريق الإيطالي لأي خسارة خلال مشواره في تلك النسخة، حيث سجل 7 انتصارات وتعادلين.

تمكن أياكس أمستردام من الفوز باللقب الأوروبي للمرة الثانية على التوالي دون خسارة، وذلك في موسم 1971-1972.

