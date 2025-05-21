موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام بنهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة الناديين الإنجليزيين مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وسيضمن الفائز بالبطولة مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويُحسّن فرصه في ضم أبرز أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

تقام مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم الأربعاء، الموافق 21 مايو/أيار، على ملعب سان مامز باريا في إسبانيا. وتبدأ الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

مرّ كل من يونايتد وتوتنهام بموسم سيئ في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتلان حاليًا المركزين الـ16 والـ17 على التوالي في جدول الترتيب. لكنهما الآن على بُعد مباراة واحدة فقط من التتويج بلقب الدوري الأوروبي، الذي تُقدّر قيمته بأكثر من 133 مليون دولار.

وفاز مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي عام 2017، ويسعى لاستعادة ذاكرة الألقاب الأوروبية على حساب توتنهام.

التشكيلة المتوقعة لتوتنهام

جولييلمو فيكاريو- بيدرو بورو- كريستيان روميرو- ديستيني ودغي- ميكي فان دي فين- رودريغو بينتانكور- بابي سار- يفيس بيسوما- هيونغ مين سون- بيرنان جونسون- دومينيك سولانكي.

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التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

أندريه أونانا- هاري ماغوير- فيكتور لينديلوف- ليني يورو- باتريك دورغو- برونو فيرنانديش- مانويل أوغارتي- أماد ديالو- كاسيميرو- نصير مزراوي- راسموس هويلوند.