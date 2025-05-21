شاهد.. اشتباكات بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام قبل نهائي الدوري الأوروبي

أفادت وسائل إعلام إسبانية بوقوع اشتباكات بين جماهير توتنهام ومانشستر يونايتد قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ووقعت الاشتباكات في وسط مدينة بلباو، وبعض المدن المجاورة، إذ أقام عدد كبير من المشجعين بها لتفادي تكاليف الإقامة المرتفعة في المدينة المضيفة.

ووفقا لمسؤولين محليين، كان من المتوقع حضور أكثر من 50 ألف مشجع إنجليزي في بلباو.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطرة في المواجهات، والتي في الغالب حدثت خلال الليل مع وصول الجماهير.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية مشجعين في اشتباك مع بعضهم بعضا بشوارع بلباو، وإلقاء البعض على غيرهم طاولات، وصناديق القمامة، والزجاجات.

Spurs and Manchester United fans clash in San Sebastián ahead of the Europa League Final tomorrow… 😨 pic.twitter.com/Cy2YmCkWth — Football Away Days (@FBAwayDays) May 20, 2025

وأشارت تقارير إلى وقوع مواجهات أخرى في سان سيباستيان وسانتاندير (مدن أخرى في إقليم الباسك) التي امتلأت بالمشجعين الإنجليز، العديد منهم من دون تذاكر لحضور النهائي.

وحذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجماهير من شراء تذاكر غير مصرح بها، وأشار إلى أن مثل هذه التذاكر على الأرجح لن تتيح لهم دخول الملعب.

إعلان

وحصل كل ناد على 15 ألف تذكرة فقط من أصل سعة الملعب البالغة 50 ألف مقعد، في حين بلغ سعر بعض التذاكر 40 يوروا فقط (نحو 45 دولارا).