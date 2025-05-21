مانشستر يونايتد وتوتنهام.. النهائي الأسوأ في تاريخ الكرة الأوروبية

تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو الإسباني والذي يستضيف نهائي الدوري الأوروبي بين الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية كان هذا النهائي مدعاة لسخرية العديد من وسائل الإعلام الأوروبية ومنها الإنجليزية التي وصفته بأنه "الأسوأ" في تاريخ الكرة الأوروبية في إشارة إلى نتائج الفريقين ومركزهما الصادم في البريميرليغ هذا الموسم.

وتكبّد الفريقان سويا هذا الموسم 39 هزيمة في البريميرليغ (18 لمانشستر يونايتد و21 لتوتنهام هوتسبير) كما يحتلان المركزين الـ16 والـ17 على التوالي.

وسخرت صحيفة "ذا صن" البريطانية من هذا النهائي وأطلقت عليه العديد من الأوصاف القاسية على شاكلة "كلاسيكو الجحيم"، و"مواجهة البؤساء"، أما الوصف الأكثر قسوة فكان "ديربي الحمير".

واستمرت الصحيفة في إطلاق العناوين الساخرة على هذا النهائي، حين أبرزت عنوانا رابعا للمباراة النهائية يحمل اسم "مهزلة بلباو" قبل أن تلطف مفرداتها قليلا بالقول "رغم أنه النهائي الأسوأ والأكثر غرابة في تاريخ النهائيات الأوروبية على الإطلاق، فإنه وفي الوقت نفسه هو الأكثر إثارة".

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ويُعد هذا النهائي بمثابة فرصة ذهبية لأحد الفريقين لإنهاء الموسم الحالي 2024-2025 بأفضل طريقة ممكنة، على اعتبار أن الفائز منهما سيتأهل مباشرة إلى النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا رغم مركزهما المتأخر جدا في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي إحدى المفارقات الغريبة لكرة القدم، فإن حصيلة 40 نقطة في الدوري الإنجليزي كانت يوما ما مفتاح البقاء مع الكبار، إلا أن أحد الفريقين سيتأهل إلى البطولة الأوروبية العريقة دون أن يبلغه (مانشستر يونايتد 39 نقطة، توتنهام هوتسبير 38 نقطة).

ويدخل الفريقان هذه المباراة باعتبارهما تاريخيا من الفرق الستة الكبرى، لكن أداءهما هذا الموسم لا يليق إلا بفرق القاع حسب الصحيفة.

وجمع مانشستر يونايتد نقطتين فقط من آخر 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، فيما حصد توتنهام هوتسبير 5 نقاط من 11 مباراة في البطولة ذاتها.

وترى الصحيفة الإنجليزية أن نهائي الليلة هو مثال حقيقي على "جنون كرة القدم"، ودعت إلى وضع السخرية جانبا والاحتفال "بجمال مفاجآت" اللعبة.

ويسعى توتنهام هوتسبير إلى تحقيق اللقب الثالث له في هذه البطولة، بينما يأمل مانشستر يونايتد بإضافة لقب ثان إلى ذلك الذي حققه موسم 2016-2017.

Tottenham have more Europa League trophies than Man United 😅🏆 pic.twitter.com/20boLct6oR — OneFootball (@OneFootball) May 21, 2025

ويُعد نهائي الدوري الأوروبي هو المباراة الرابعة هذا الموسم بين الفريقين علما بأن مانشستر يونايتد خسر لقاءاته الثلاثة أمام السبيرز.

نتائج مباريات مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الموسم الحالي 2024-2025:

مانشستر يونايتد 0-3 توتنهام هوتسبير (الجولة 6 من الدوري الإنجليزي).

توتنهام هوتسبير 4-3 مانشستر يونايتد (ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة).

توتنهام هوتسبير 1-0 مانشستر يونايتد (الجولة 25 من الدوري الإنجليزي).

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يُذكر أن تشلسي كان آخر بطل إنجليزي لمسابقة الدوري الأوروبي عندما فاز على مواطنه أرسنال بنتيجة 4-1 في موسم 2018-2019، ووقتها أنهى الفريقان موسمهما في الدوري المحلي بالمركزين الثالث والخامس على التوالي.