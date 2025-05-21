لامين جمال نجم برشلونة يجني عشرات ملايين اليوروهات خارج الملعب

يعيش لامين جمال نجم برشلونة الشاب حالة من الازدهار ليس فقط على الجانب الرياضي، بل تخطّى ذلك إلى مجال الإعلانات والرعايات.

وبعد موسم استثنائي مع برشلونة تُوج فيه بجميع الألقاب المحلية، أصبح لامين جمال (17 عاما) محل اهتمام بالغ من كبرى الشركات العالمية والعلامات التجارية، حيث تتوالى عليه العروض الإعلانية وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن المسألة لم تعد تتعلق باتفاقيات ترويجية عادية مع لامين، بل تخطت هذه المرحلة لتصل إلى عقود تليق بنجوم الرياضة العالميين، وسط مساع لرسم إستراتيجية تقوم على الحصرية والانتشار عالميا.

وعلّقت على ذلك بالقول "لامين جمال ليس مجرّد لاعب كرة قدم فحسب، بل تحوّل إلى مشروع تجاري بملايين اليوروهات".

وأبرم جمال عددا من عقود الرعاية في الموسم الماضي (2023-2024)، إلا أن تألقه الحالي زاد من شهرته، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في بنود الاتفاقيات السابقة.

ووقّع لامين قبل أكثر من عام، عقدا مع شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة المتخصصة في المستلزمات الرياضية، لكن العقد لم يعد يعكس مكانته الجديدة ولا يُستبعد أن تقوم الشركة الألمانية بتعديل بنوده لتحوله إلى أيقونتها الأساسية في عالم كرة القدم، وفق الصحيفة.

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ويرتبط لامين جمال أيضا بعقود تجارية مع عدة شركات أخرى مثل "بيتس" (Beats) المتخصصة في سماعات الرأس التي صممت عدة نماذج خصيصا له.

وكذلك وقّع عقودا مع شركات "أوبو" (Oppo) الرائدة في مجال التكنولوجيا والهواتف المحمولة، وكذلك "كونامي" (Konami) اليابانية العملاقة الشهيرة بألعاب الفيديو.

ويجري العمل حاليا على تقليص عدد العلامات التجارية المرتبطة باللاعب لضمان الحصرية، وربط اسمه فقط بشركات ذات سُمعة عالمية مرموقة، من شأنها أن تعزّز حضوره العالمي وترسّخ صورته كرمز رياضي يتجاوز حدود الملعب.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن إدارة برشلونة تتلقى اتصالات مستمرة من العلامات التجارية الكبرى، لكن القليل من العروض سيتم قبولها بعد اختيار الرعاة المناسبين بدقة شديدة.

لامين جمال ودوري الملوك

في الأثناء تسعى شركات أخرى إلى ربط اسمها بلامين جمال وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة، من خلال بطولة دوري الملوك (Kings League).

وأوضحت الصحيفة أنه نظرا لصعوبة الوصول مباشرة إلى القيمة التسويقية الباهظة للاعب لجأت بعض العلامات التجارية إلى مسارات بديلة أبرزها رعاية فريق "لا كابيتال إف سي" (La Capital FC) الذي يترأسه لامين جمال في دوري الملوك.

وخلصت إلى أن "هذا المشروع الموازي يتيح للشركات فرصة أقل تكلفة للارتباط باسم موهبة برشلونة، ورغم أن فريق كرة القدم السباعية ينشط في مجال مختلف عن كرة القدم الاحترافية، فإن علاقته الوثيقة بلامين تجعله منصة جذابة للعلامات التجارية الساعية إلى ربط اسمها به".