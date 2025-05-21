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موعد مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo النصر عبدالله آل سالم Abdullah Al Salem الخليج Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Okhdood - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - January 9, 2025 Al Nassr's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their second goal REUTERS/Hamad I Mohammed https://x.com/ufmradio/status/1880250544809492765
عبدالله آل سالم نجم الخليج (يسار) وكريستيانو رونالدو هداف النصر (وكالات)
21/5/2025-|آخر تحديث: 00:48 (توقيت مكة)

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الخليج في الجولة الـ33 من الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

موعد مباراة النصر والخليج

تقام مباراة النصر والخليج اليوم الأربعاء -الموافق 21 مايو/أيار- على ملعب الأول بارك بالرياض. وتبدأ الساعة السابعة و10 دقائق مساء (19:10) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

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قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة النصر والخليج في الدوري السعودي:

  • SSC1 HD
  • SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وضمن الاتحاد التتويج بلقب الدوري السعودي منذ الجولة الماضية، وينفرد بالصدارة برصيد 80 نقطة، بعد فوزه الثلاثاء على الشباب 3-2، بفارق 9 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني ولعب مباراة أقل، ويأتي النصر في المرتبة الرابعة (64 نقطة) وأصبح مهددا بفقدان المركز الثالث لصالح القادسية الذي فاز على العروبة 3-1 وارتفع رصيده إلى 68 نقطة.

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

وتأتي المباراة في ظل موسم كارثي للنصر، الذي خسر لقب الدوري السعودي وقد يتراجع للمركز الرابع، كما خسر نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الذي ذهب لقبه للأهلي السعودي على حساب كاواساكي فرونتالي الياباني.

المصدر : الجزيرة

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