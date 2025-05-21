عشرات آلاف المشجعين الإنجليز يتوافدون على بلباو لحضور نهائي الدوري الأوروبي

انطلق عشرات الآلاف من مشجعي مانشستر يونايتد وتوتنهام في رحلاتهم إلى مدينة بلباو الإسبانية لحضور نهائي الدوري الأوروبي بين الناديين الإنجليزيين مساء الأربعاء.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد مشجعي يونايتد وتوتنهام -الذين سيصلون إلى بلباو لحضور النهائي ليلة الأربعاء- إلى نحو 80 ألفا.

وعلقت صحيفة "إل كوريو" الإسبانية بقولها إن السكان المحليين يستعدون لـ"استعمار" البريطانيين للمدينة الباسكية.

وأثبت الوصول إلى بلباو أنه مهمة صعبة للغاية بالنسبة للجماهير، في ظل الارتفاع الهائل في أسعار الرحلات الجوية والإقامة وتذاكر المباريات، لكن هذا لم يمنع البعض من سلك طرق غير مألوفة عبر القارة الأوروبية لمشاهدة فريقهم يعانق المجد الأوروبي.

كل الطرق تؤدي إلى بلباو

وصباح الثلاثاء، وثّق فليكس -مشجع مانشستر يونايتد وصانع محتوى على يوتيوب- رحلته التي بدأها برحلة جوية إلى براغ على منصة إكس، وكتب: "بدأ الطريق إلى بلباو، المحطة الأولى براغ".

وأضاف "أحضروا الكأس وأموال دوري أبطال أوروبا لإعادة بناء الفريق".

بعد وصوله إلى العاصمة التشيكية، قدّم فليكس تحديثًا آخر، وكتب "الطائرة الثانية متجهة إلى مدريد"، قبل أن يبدأ رحلة أخيرة إلى بلباو.

في هذه الأثناء، اختارت مجموعة من مشجعي توتنهام التوجه إلى باريس بحثا عن أفضل طريق للوصول إلى وجهتهم الإسبانية، إذ كتبوا على منصة إكس: "نحن في فرنسا، المحطة التالية بلباو".

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والتقطت مجموعة أخرى من 3 مشجعين لمانشستر يونايتد صورة مع علم فريقهم بعد توقفهم في مدينة إسبانية أخرى، وعلقوا على منشورهم "بلباو عبر إشبيلية".

وفي ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران كل دقيقة، قرر بعض المشجعين السفر برا إلى بلباو.

ونشر أحد حسابات مشجعي توتنهام تحديثًا عن تقدمهم، وكتب على موقع إكس: "متجهون إلى بلباو. رحلة بالسيارة من لشبونة تستغرق 8 ساعات ونصف الساعة. يا للعجب!".

وكان مانشستر يونايتد فاز بالدوري الأوروبي عام 2017، ويبدو أن بعض مشجعيه واثقون من خلق مزيد من الذكريات التي لا تُنسى اليوم الأربعاء.

مرّ كل من يونايتد وتوتنهام بموسم سيئ في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتلان حاليًا المركزين الـ16 والـ17 على التوالي في جدول الترتيب. لكنهما الآن على بُعد مباراة واحدة فقط من التتويج بلقب الدوري الأوروبي، الذي تُقدّر قيمته بأكثر من 133 مليون دولار.

سيضمن الفائز مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد يُحسّن فرصه في ضم أبرز أهدافه في سوق الانتقالات هذا الصيف.