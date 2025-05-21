موعد مباراة بيراميدز ضد صن دوانز بنهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة بيراميدز المصري ضد ماميلودي صن دوانز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر.

تقام المباراة يوم السبت الموافق 24 مايو/أيار الجاري على ملعب لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، وتبدأ الساعة الرابعة مساء (16:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ويدير المباراة الحكم السوداني محمود إسماعيل ويساعده كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان والبورندي باسيفيك ندابيه.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد صن داونز:

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يخوض بيراميدز المصري نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، لكنه يفتقد لقاعدة جماهيرية حقيقية يحاول تعويضها بدعم وزاري وشراكات طلابية.

وتأهل بيراميدز إلى النهائي بفوزه على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 3-2 في مجموع المباراتين، ليلاقي ماميلودي بطل 2016 الذي أطاح بالأهلي، حامل اللقب في العامين الأخيرين وصاحب الرقم القياسي في التتويج (12).

بات بيراميدز خامس فريق مصري يبلغ النهائي بعد الإسماعيلي، وغزل المحلة، والأهلي، والزمالك.

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وسبق لأندية مصر التتويج في 18 مناسبة، بواقع 12 للأهلي و5 للزمالك، فيما كان الإسماعيلي أول الفائزين في 1969.

وتقام مباراة العودة في الأول من يونيو/حزيران المقبل في ملعب الدفاع الجوي وتنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.