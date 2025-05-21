موعد مباراة الوحدة ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الوحدة ضد الهلال في الجولة الـ33 من الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الوحدة والهلال

تقام مباراة الوحدة والهلال اليوم الأربعاء، الموافق 21 مايو/أيار، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية. وتبدأ الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في الدوري السعودي:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وضَمن الاتحاد التتويج بلقب الدوري السعودي منذ الجولة الماضية، وينفرد بالصدارة برصيد 80 نقطة، بعد فوزه الثلاثاء على الشباب 3-2، بفارق 9 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني ولعب مباراة أقل، يليه القادسية برصيد 68 نقطة.

ويستقر الوحدة في المركز الـ15 برصيد 32 نقطة.

وتأتي المباراة في ظل موسم كارثي للهلال الذي تفوق عليه الاتحاد في صراع لقب الدوري السعودي، كما خسر "الزعيم" لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الذي ذهب لقبه لمواطنه الأهلي، الذي فاز في المباراة النهائية على كاواساكي فرونتالي الياباني.