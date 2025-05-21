ما حقيقة مفاوضات الوداد المغربي لضم رونالدو؟

نفت مصادر قريبة من إدارة نادي الوداد الرياضي المغربي رسميا وجود أي مفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي وهدافه، من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق في كأس العالم للأندية لكرة القدم في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وأكدت المصادر لرويترز اليوم الثلاثاء أن ما تم تداوله في صحيفة ماركا الإسبانية لا يعدو أن يكون "حديثا وديا جرى بين رئيس الوداد وأحد وكلاء اللاعبين المقربين من رونالدو"، من دون أن يتجاوز ذلك الإطار أو يأخذ طابع الرسمية.

وذكرت صحيفة ماركا في وقت سابق اليوم أن الوداد مهتم بالتعاقد مع رونالدو، في سياق حالة الغموض التي تحيط بمستقبله مع النصر السعودي، ووسط تكهنات حول مشاركته المحتملة في كأس العالم للأندية مع فريق جديد.

وليس هذا أول ارتباط بين رونالدو وأندية مرشحة للمشاركة في كأس العالم الأندية، إذ سبق للصحيفة نفسها أن تحدثت عن اهتمام أندية برازيلية بضم اللاعب وكذلك الأهلي المصري، في ظل الحديث عن رحيله المحتمل عن النصر بعد موسم مخيب للآمال لم يتوّج خلاله بأي لقب.

ويشارك الوداد في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي (الفيفا) لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.