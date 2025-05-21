رياضة|رياضات أخرى|أذربيجان

عقوبة قاسية على بطلة بارالمبية ادعت أنها كفيفة

TOKYO, JAPAN - AUGUST 27: Gold medalist Shahana Hajiyeva of Azerbaijan is seen on the podium at the medal ceremony for the Women's -48kg Judo on day 3 of the Tokyo 2020 Paralympic Games at Nippon Budokan on August 27, 2021 in Tokyo, Japan. (Photo by Koki Nagahama/Getty Images)
حاجييفا حصدت ذهبية جودو المكفوفين في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021 (غيتي)
21/5/2025-|آخر تحديث: 10:52 (توقيت مكة)

مُنعت لاعبة الجودو الأذربيجانية شاهانة حاجييفا من المنافسة في الألعاب البارالمبية مدى الحياة، بعد اكتشاف أنها لا تعاني من أي إعاقة بصرية.

وأكد موقع "بروسبورت آي زد" (Prosport.Az) الأذربيجاني أن حاجييفا (25 عاما) لم تتمكن من اجتياز الكشف الطبي الذي خضعت له قبل المشاركة في بطولة العالم للجودو للمكفوفين التي أُقيمت في الفترة بين 13 إلى 15 مايو/أيار الجاري في العاصمة الكازاخية أستانا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وفشلت حاجييفا في اجتياز التصنيف الطبي لفئة الجودو لذوي الإعاقة البصرية الجزئية (فئة جي 2)، كما تبيّن أنها لا تعاني من أي مشاكل بصرية، وهو ما جعلها عرضة لهذه العقوبة المغلّظة.

ويُشير تصنيف "جي 2" (J2) إلى الرياضيين الذين يعانون من ضعف بصري متوسط، ما يعني أنهم ليسوا مكفوفين تماما لكنهم يعانون من ضعف شديد في الرؤية، وقد يتمتع هؤلاء الأشخاص بالقدرة على تمييز الأشكال الكبيرة أو الضوء، لكن في محدودية.

إعلان

يُذكر أن حاجييفا حصدت ذهبية جودو المكفوفين في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021، كما فازت بذهبية الفئة "جي 2" في بطولة أوروبا للرياضات البارالمبية عام 2023، لكنها لم تشارك في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

في الأثناء أصدرت اللجنة البارالمبية الأذربيجانية بيانا رسميا، أرجعت فيه سبب هذه المشكلة إلى الأنظمة الجديدة في تصنيف الإعاقات.

وقال البيان الذي أبرزته صحيفة "ميرور" البريطانية "الفئات بي 1 وبي 2 وبي 3 التي أُجريت منافسات الجودو البارالمبي في ألعاب طوكيو 2020 بناء عليها، تم تقليصها ودمجها قبل وأثناء ألعاب باريس 2024 لتصبح فئتين فقط جي 1 وجي 2".

وأضاف "نتيجة لهذه التغييرات تم استبعاد العديد من التشخيصات العينية من قائمة الأمراض المقبولة ضمن فئة جي 2، ولهذا السبب أعادت الجمعية الدولية لرياضات المكفوفين (IBSA) إخضاع لاعبينا لفحوصات تصنيف طبية جديدة".

وتابع البيان "رغم أن شاهانة حاجييفا الفائزة في طوكيو 2020 قد مثّلت بلادنا ضمن فئة جي 2 حتى عام 2024، فإن هذه التغييرات أوضحت أنها لم تعد مؤهلة للمشاركة في الجودو البارالمبي".

واختتم "تعمل اللجنة البارالمبية الوطنية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتكيف مع متطلبات التصنيف الطبي الجديد".

المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان