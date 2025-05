شرط غريب من غوارديولا للبقاء مع مانشستر سيتي

وضع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي شرطا غريبا من أجل البقاء مع النادي الإنجليزي في الموسم الكروي المقبل 2025-2026.

وطالب غوارديولا (54 عاما) الإدارة بتقليص عدد اللاعبين في قائمة الموسم القادم مهددا بالرحيل إن لم يتم تنفيذ هذا الطلب.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي بعد فوز مانشستر سيتي على بورنموث "أبلغت إدارة النادي أنني لا أريد قائمة أكبر من الحالية".

🚨 Pep Guardiola: “I told the club I don't want a big squad. I don’t want to put five, six players in the tribune, I don't want that. I will quit”.

“If they don't make a short squad, I will not stay”.

"It's impossible for my soul to put players in the tribune and cannot play”. pic.twitter.com/0JaSFEtRrr

