شرط غريب من غوارديولا للبقاء مع مانشستر سيتي

وضع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي شرطا غريبا من أجل البقاء مع النادي الإنجليزي في الموسم الكروي المقبل 2025-2026.

وطالب غوارديولا (54 عاما) الإدارة بتقليص عدد اللاعبين في قائمة الموسم القادم مهددا بالرحيل إن لم يتم تنفيذ هذا الطلب.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي بعد فوز مانشستر سيتي على بورنموث "أبلغت إدارة النادي أنني لا أريد قائمة أكبر من الحالية".

🚨 Pep Guardiola: “I told the club I don't want a big squad. I don’t want to put five, six players in the tribune, I don't want that. I will quit”. “If they don't make a short squad, I will not stay”. "It's impossible for my soul to put players in the tribune and cannot play”. pic.twitter.com/0JaSFEtRrr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025

وأضاف "لا أريد أن أجد نفسي مضطرا إلى ترك 5 أو 6 لاعبين في المدرجات، لا أريد ذلك. سأرحل إن حدث ذلك، أما إذا حافظنا على قائمة صغيرة سأبقى".

وشرح غوارديولا وجهة نظره بالقول "من المستحيل أن أُقدّم كل ما لدي للاعبين يعلمون تماما أنهم لن يشاركوا معنا في المباريات".

وخلال سُوق الانتقالات الشتوية الماضية أنفق مانشستر سيتي أكثر من 118 مليون يورو من أجل تعويض الإصابات التي ضربت الفريق خصوصا الإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) الذي عاد أمس بعد غياب امتد 8 أشهر بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

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وتعاقد السيتي في "الميركاتو" الشتوي الأخير مع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف والإسباني نيكو غونزاليس، والبرازيلي فيتور ريس من أجل تعويض المصابين فقط.

وعن ذلك قال المدرب الإسباني "لبضعة أشهر لم يكن لدينا عدد كاف من المدافعين وكان الوضع صعبا جدا. ثم عاد المصابون".

وتابع "لا يمكن تكرار هذا السيناريو في الموسم المقبل. لا أستطيع تدريب 24 لاعبا بينما يُترك 4 أو 5 أو 6 في منازلهم بمانشستر كل أسبوع لأنهم لن يشاركوا. هذا غير مقبول وأبلغت الإدارة بذلك".

وقفز مانشستر سيتي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، بعد فوزه على بورنموث 2-0 في ختام الجولة 37 من المسابقة، ليضع قدما في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويتعين على السيتي تحقيق الفوز في مباراته القادمة عندما يحل ضيفا على فولهام يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من البريميرليغ، ليضمن تأهله رسميا إلى المسابقة الأوروبية العريقة وإلا سيضطر لانتظار نتائج الفرق الأخرى لمعرفة مصيره الأوروبي.

ومرّ مانشستر سيتي بموسم مخيّب للآمال إذ خرج منه بدون تحقيق أي لقب محلي أو أوروبي، لكنه يملك فرصة أخيرة من أجل تجميل صورته من خلال المنافسة على كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز القادمين.

ومن المتوقع أن تعمل إدارة مانشستر سيتي بكل قوة خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تعزيز صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب في الموسم القادم.