ريال مدريد يقلّد غريمه برشلونة في إعادة بناء "الملكي"

يخطط فريق ريال مدريد لكرة القدم لاتباع النهج نفسه، الذي نجح من خلاله غريمه برشلونة في بناء فريق قوي تمكّن من التتويج بثلاثة ألقاب محلية.

وقلب برشلونة كل التوقعات المتشائمة حول مستقبل الفريق، التي طُرحت صيف عام 2024 بسرعة قياسية، ففي وقت كان يُنظر فيه إلى ريال مدريد الملّقب بـ"الملكي" كمرشّح أبرز للفوز بجميع الألقاب، خاصة أنه عزز صفوفه بنجم عالمي بقيمة كيليان مبابي، فإن الفريق الكتالوني تُوّج بكل الألقاب المحلية على حساب "الميرنغي"، كما تفوّق عليه في جميع المواجهات المباشرة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد يريد "تقليد إعادة البناء السريعة لبرشلونة"، باتباع عدد من الخطوات نستعرضها في السطور التالية:

التعاقد مع مدرب ناجح من الدوري الألماني

اختار ريال مدريد لاعبه السابق تشابي ألونسو والمدرب الحالي لباير ليفركوزن لخلافة المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي في تدريب الفريق الملكي.

ويأمل ريال مدريد في أن يُحدث ألونسو صدمة إيجابية مماثلة لتلك التي فعلها هانسي فليك المدرب السابق لبايرن ميونخ مع برشلونة هذا الموسم، خاصة أن الأول لعب خلال مسيرته تحت قيادة مدربين كبار أمثال بيب غوارديولا، وجوزيه مورينيو وأنشيلوتي، لكن سمعته كمدرب صنعها بنفسه، بعد أن قاد باير ليفركوزن للتتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس في ألمانيا) موسم 2023-2024.

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الاعتماد على أكاديمية النادي

في مبارياته الأخيرة مع الفريق قبل رحيله إلى البرازيل، بدأ أنشيلوتي في منح الفرصة للاعبين من أكاديمية ريال مدريد أمثال جاكوبو رامون، وخوان مارتينيز وغونزالو غارسيا، ومن قبلهم راؤول أسيسينو الذي خاض عددا أكبر من الدقائق.

ويأتي ذلك في سعي النادي إلى تكرار تجربة نجوم برشلونة الشباب الذين تخرّجوا من لا ماسيا، ثم أصبحوا أعمدة رئيسية للفريق الأول أمثال لامين جمال وباو كوبارسي ومارك كاسادو وغافي وفيرمين لوبيز وأليخاندرو بالدي.

استعادة مواهب النادي من الفرق الأخرى

بعد سنوات من سياسة التعاقد مع النجوم الجدد بضم لاعبين أمثال جود بيلينغهام وكيليان مبابي يبدو أن ريال مدريد يخطط لإعادة بعض مواهبه التي نشأت في أكاديميته وبرزت في أندية أخرى.

وينوي ريال مدريد حاليا استعادة ظهيره السابق ألفارو كاريراس من بنفيكا البرتغالي ونيكو باز من كومو الإيطالي، وهي خطوة كان برشلونة سبّاقا فيها بعد التعاقد مع داني أولمو، الذي نشأ في لا ماسيا ثم رحل ليتطوّر في دينامو زغرب الكرواتي ولايبزيغ الألماني.

هويسين ضد كوبارسي

في سعيه لإيجاد نسخة شابة من كوبارسي قلب دفاع برشلونة، تعاقد ريال مدريد رسميا مع دين هويسين مدافع بورنموث مقابل 59 مليون يورو، وفي صفقة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من بداية شهر يونيو/حزيران المقبل.

البحث عن بيدري جديد

يبحث ريال مدريد بجدية عن لاعب وسط مثل بيدري لاعب برشلونة، يكون قادرا على التحكم في إيقاع الأداء، ويضفي طابعا عقلانيا على الفريق الملكي الذي سيطر عليه الجانب البدني مؤخرا.

جاء ذلك بعد عبارات المديح والإطراء التي انهالت على بيدري مؤخرا من توني كروس الذي يُعد واحدا من رموز ريال مدريد، والتي كانت تصريحاته بمثابة "قنبلة" اتجاه سياسات إدارة "الميرنغي".

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن أحد أبرز الأسماء المرشحة للعب هذا الدور مع ريال مدريد هو أنغيلو ستيلر (24 عاما) لاعب شتوتغارت الألماني.

لامين جمال آخر!

يبدو هذا الملف شائكا للغاية بالنسبة لريال مدريد، لأنه لا يمتلك لاعبا من هذا الطراز في أكاديميته، وقد سعى إليه في السنوات الماضية من خلال التعاقد مع المواهب الخارجية مثل الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وإندريك، وحصل عليهم بالفعل في سن مبكرة.

وبات لامين جمال (17 عاما) اللاعب الأكثر تأثيرا في عالم كرة القدم في الموسم الحالي، إذ نشأ في لا ماسيا تماما مثل ليونيل ميسي، وبات مرشحا فوق العادة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.