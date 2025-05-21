برشلونة يمدد عقد مدربه فليك حتى 2027

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم -اليوم الأربعاء- تمديد عقد مدربه الألماني هانسي فليك حتى عام 2027.

وقال النادي الكتالوني في بيان عن مدربه الفائز معه بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس الملك والكأس السوبر) في موسمه الأول معه "توصل نادي برشلونة وهانسي فليك إلى اتفاق لتمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو/حزيران 2027".

وحلّ فليك مكان تشافي هرنانديز بعد أن أنهى برشلونة الموسم الماضي دون أي لقب، وترك المدرب الألماني بصمة سريعة في كتالونيا.

وكان المدرب السابق لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني وقّع عقدا مع برشلونة يمتد حتى عام 2026.

🚨رســميـاً🚨 فليك يجدد عقده مع برشلونة حتى 2027 ✅ pic.twitter.com/KNXHZuqOCk — FCB World (@forcabarca_ar) May 21, 2025

وقدّم برشلونة بقيادة فليك أداء رائعا في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى نصف النهائي قبل أن يُقصى على يد إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة مثيرة حسمها الأخير 4-3 بعد التمديد إيابا في ميلانو بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب في برشلونة.

وسجل الفريق الكتالوني 99 هدفا في 37 مباراة في الدوري الإسباني في طريقه نحو الفوز باللقب، علمًا بأن المباراة الأخيرة للموسم ستكون الأحد المقبل ضد أتلتيك بلباو.