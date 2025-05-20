قاهر ريال مدريد يخسر لقب البطولة المحلية رغم عدم تعرضه لأي خسارة

خسر فريق شريف تيراسبول، الذي سبق أن فاز على ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لقب الدوري المحلي رغم عدم تعرضه لأي خسارة طوال الموسم.

وتوّج فريق ميلسامي أورهي بلقب الدوري المولدوفي للمرة الثانية في تاريخه عقب تعادله سلبيا مع شريف تيراسبول في الجولة الـ24 والأخيرة من المنافسة.

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وسطع نجم فريق شريف تيراسبول على الساحة الأوروبية، بعد أن فجر مفاجأة كبيرة بفوزه على ريال مدريد (2-1) في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2022.

كانت المواجهة التي انتهت بالتعادل عبارة عن مباراة فاصلة لتحديد هوية بطل الدوري.

وبهذا التعادل، جمع ميلسامي 21 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة على فريقي زيمبرو وشريف اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

بعد انتهاء المرحلة الأولى من البطولة، والتي خاضت فيها الفرق 14 مباراة، احتل ميلسامي المركز الخامس برصيد 21 نقطة، بينما كان شريف متصدرًا بفارق كبير برصيد 36 نقطة.

ومع ذلك، فإن النظام الغريب للبطولة المحلية يقضي بعدم تأثير نقاط المرحلة الأولى إطلاقًا على الترتيب النهائي، حيث تُعاد صياغتها قبل بدء التصفيات.

من دون هزيمة

في مرحلتي البطولة، لم يذق فريق شريف طعم الهزيمة (11 فوزًا و3 تعادلات في المرحلة الأولى، و5 انتصارات و5 تعادلات في المرحلة الثانية)، لكن ذلك لم يكن كافيًا لأنجح فريق في تاريخ الدوري المولدوفي ليُضيف اللقب الـ22 إلى رصيده.

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بالنسبة لميلسامي، يُعد هذا اللقب الأول له منذ موسم 2014-2015.

وفي العام الماضي، فاز باللقب فريق بيتروكوب هينشستي الذي احتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة.