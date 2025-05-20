ماذا يحتاج مبابي للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأول مرة في مسيرته؟

يملك النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد فرصة الفوز بجائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح سنويا لهداف جميع الدوريات الأوروبية نهاية الموسم.

ويسعى مبابي إلى إنهاء موسمه الأول مع ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة على الصعيد الشخصي، حيث بإمكانه الفوز بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه.

وعزّز مبابي صدارته لهدافي الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما سجّل يوم الأحد الماضي هدفا لفريقه في مرمى إشبيلية ضمن الجولة الـ37 من الليغا، بوصوله إلى 29 هدفا.

ورفع مبابي رصيده من النقاط إلى 58 نقطة، على اعتبار أنه حصل على نقطتين مقابل كل هدف في الليغا، وهو المعيار الذي ينطبق على جميع اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى.

ويحتل النجم الفرنسي حاليا المركز الثاني خلف السويدي فيكتور غيوكيريس مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي سجل 39 هدفا لفريقه في الدوري البرتغالي.

🗞️ غلاف ماركا | البيتشيتشي، ونحو الحذاء. • مبابي يضمن جائزة الليغا ويقترب من الجائزة الأوروبية. • افتتح نتيجة الفوز ضد إشبيلية الذي لعب بـ9 لاعبين طوال الشوط الأول تقريبًا ويبتعد بهدف واحد عن تجاوز جيوكيريس. • صلاح، الذي يتأخر بهدف واحد عن كيليان، يلعب اليوم ضد برايتون وهو… pic.twitter.com/w5Sj9W8ExN — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 18, 2025

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ويملك غيوكيريس في جعبته 58.5 نقطة، لحصوله على نقطة ونصف فقط مقابل كل هدف وهو المعيار الذي ينطبق على جميع الدوريات الأوروبية المصنفة من 6 إلى 22 وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويحتاج مبابي إلى تسجيل هدف واحد فقط في مباراة ريال مدريد الأخيرة هذا الموسم، التي يستقبل فيها ضيفه ريال سوسيداد على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الأخيرة يوم السبت المقبل.

The 2024-25 European Golden Boot Race rankings as it stands. Mbappe or Salah can overtake Viktor Gyokeres if they score in their final games. A goal in Europe's top five leagues is worth two points and 1.5 points for lower rank leagues.#footballnews #kylianmbappe #mbappe pic.twitter.com/Aqov88QFSa — Futball News (@FutballNews_) May 19, 2025

وإذا تمكّن مبابي (26 عاما) من هز شباك الفريق الباسكي مرة واحدة على الأقل، فسيرفع رصيده إلى 60 نقطة، وبالتالي سيتجاوز غيوكيريس الذي انتهى موسمه وموسم فريقه بالفعل في الدوري البرتغالي.

لكن مبابي يواجه صراعا قويا مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل لفريقه 28 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي يملك في جعبته 56 نقطة.

وفشل صلاح أمس في هز شباك برايتون ضمن الجولة الـ37 من البريميرليغ، لكن ما زال أمامه فرصة لمواصلة الصراع مع مبابي على الجائزة المرموقة حتى الرمق الأخير.

ويستضيف ليفربول مواطنه كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في الجولة الختامية من البريميرليغ، وهي مباراة تأتي بعد يوم تقريبا من مواجهة ريال مدريد وريال سوسيداد، مما يعني أن صلاح سيدخل اللقاء وهو يعلم تماما ما عليه فعله من أجل خطف جائزة الحذاء الذهبي من غيوكيريس ومبابي.

يُذكر أن بطولتين من الدوريات الأوروبية الكبرى قد انتهتا بالفعل وهما الألماني والفرنسي، فيما تبقى جولة واحدة فقط في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

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وتاليا قائمة اللاعبين المنافسين هذا الموسم على جائزة الحذاء الذهبي:

السويدي فيكتور غيوكيريس لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي: 58.5 نقطة من 39 هدفا. الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني: 58 نقطة من 29 هدفا. المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي: 56 نقطة من 28 هدفا. الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني: 50 نقطة من 25 هدفا. البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني: 50 نقطة من 25 هدفا. الإيطالي ماتيو ريتيغي لاعب أتالانتا الإيطالي: 50 نقطة من 25 هدفا. السويدي ألكنسدر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: 46 نقطة من 23 هدفا.

يُذكر أن الإنجليزي كين هو آخر من فاز بالجائزة الموسم الماضي 2023-2024، بعد أن سجّل 36 هدفا لفريقه بايرن ميونخ في الدوري الألماني.