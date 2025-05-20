لامين جمال نجم برشلونة الرقم 10 القادم في عالم كرة القدم

ينوي نادي برشلونة، بطل الثلاثية المحلية، هذا الموسم مكافأة نجمه الشاب لامين جمال بطريقة مميزة، بسبب المستوى الفني المذهل الذي يقدّمه منذ وصوله إلى الفريق الأول والذي انفجر بالموسم الحالي.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن برشلونة يفكر في منح لامين جمال القميص رقم 10 في الموسم المقبل 2025-2026.

وأوضح أن النادي الكتالوني بصدد إدخال تغييرات على أرقام قمصان اللاعبين ابتداء من يوليو/تموز القادم، على أن يُتخذ القرار النهائي قريبا.

من جهته، أكد موقع "إلديس ماركي" (eldesmarque) الإسباني أن إدارة برشلونة تنوي تنفيذ هذه الخطوة فور الإعلان عن تجديد عقد لامين جمال بغض النظر عن مستقبل زميله أنسو فاتي، الذي يحمل القميص رقم 10 منذ رحيل أسطورة النادي ليونيل ميسي في صيف عام 2021.

ونشر الموقع ذاته "سيرتدي لامين جمال القميص الأسطوري رقم 10 لنادي برشلونة رسميا في موسم 2025-2026 سواء بقي أنسو فاتي أم لا"، مضيفا "القرار اتُخذ بالفعل".

وتابع "عندما يحتفل لامين جمال بعيد ميلاده الـ18 يوم 13 يوليو/تموز 2025 سيشهد برشلونة لحظة تاريخية تتمثل في توقيع عقد جديد، تفعيل بند استثنائي، وانتقال رسمي للقميص رقم 10".

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ويُنظر إلى هذا القرار على أنه جزء من خطوة إستراتيجية اقتصادية وتسويقية جديدة من خلال منح الرقم 10 لنجم شاب بعد بلوغه 18 عاما، وذلك سيمثّل بداية عصر جديد برؤية لبناء مستقبل النادي حول جمال.

كما سيفعّل برشلونة بندا تاريخيا عندما يبلغ جمال سن الـ18 عاما، بقيمة مليار يورو، وهو ما يُعّد دليلا إضافيا وقويا على قيمته التي لا تقدر بثمن.

ولطالما اعتُبر لامين جمال (17 عاما) أنه وريث ميسي في برشلونة، ويبدو أن النجم الشاب في طريقه لإثبات ذلك من خلال شخصيته القوية وأدائه المذهل خاصة في المباريات الكبرى ضد ريال مدريد وإنتر ميلان.

وخلال الموسم الجاري 2024-2025، خاض لامين جمال 54 مباراة مع برشلونة بجميع البطولات، سجل خلالها 18 هدفا وقدّم لزملائه 25 تمريرة حاسمة، كما لعب دورا بارزا ومحوريا في تتويج الفريق بألقاب كأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني هذا الموسم.

ولعب لامين جمال أول مباراة له مع برشلونة يوم 29 أبريل/نيسان 2023، وكانت ضد ريال بيتيس في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني موسم 2022-2023، وهو بعمر 15 عاما و10 أشهر.

ومنذ ذلك الوقت ظهر لامين جمال بقميص النادي الكتالوني في 105 مباريات بجميع البطولات، ساهم خلالها في 59 هدفا (سجل 25 وصنع 34) وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.