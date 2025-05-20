وفاة لاعب دولي إسرائيلي بسبب مرض غير معروف

تُوفي لاعب المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم جادي كيندا عن عمر 31 عاما، بعدما أُصيب بمرض غير معروف.

ونعاه الاتحاد الإسرائيلي للعبه عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، واصفا إياه بـ"الموهوب".

وذكرت بوابة "ينيت"، اليوم الثلاثاء، أن كيندا كان متزوجا ولديه طفلتان.

وولد كيندا في إثيوبيا لأبوين يهوديين، وهاجر إلى إسرائيل رفقة عائلته وهو طفل.

وكان كيندا يلعب في خط الوسط بصفوف أشدود وبيتار القدس وسبورتينغ كانساس سيتي الأميركي ومكابي حيفا، وشارك في 10 مباريات مع المنتخب الإسرائيلي.