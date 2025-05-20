يوم حاول فليك حرمان برشلونة من نجمه بيدري

يُعد بيدري، لاعب برشلونة، أحد أبرز نجوم الفريق الكتالوني، وينتظر منه النادي الكثير من أجل تحقيق العديد من الألقاب في المستقبل.

ولكن مسيرة بيدري الاحترافية كانت ستسلك مسارا آخر لو تمت صفقة انتقاله إلى بايرن ميونخ قبل 5 سنوات، بطلب من الألماني هانسي فليك المدرب الحالي لبرشلونة الذي كان مديرا فنيا للعملاق البافاري في ذلك الوقت.

وتعود بداية فصول القصة إلى صيف 2020 الذي يُعد واحدا من أكثر اللحظات المظلمة في تاريخ برشلونة الحديث، والذي تزامن مع الهزيمة النكراء أمام بايرن ميونخ 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وكشف رامون بلانيس، المدير الرياضي السابق لبرشلونة والحالي لاتحاد جدة السعودي، أن بايرن ميونخ أراد التعاقد مع بيدري مباشرة عقب تلك الفاجعة الأوروبية بالنسبة للنادي الكتالوني.

📻🇸🇦 Ramón Planes, responsable de la dirección deportiva del @ittihad y exdirector deportivo del @FCBarcelona, en el #CarruselCanalla 🚨📲 "Después del 2-8 en Lisboa, recibí una llamada del agente de PEDRI porque el BAYERN DE MÚNICH de HANSI FLICK lo quería" pic.twitter.com/ufjU1SKNw7 — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 18, 2025

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وبعد تلك الهزيمة بـ48 ساعة تلقى بلانيس مكالمة هاتفية من وكيل أعمال بيدري، أخبره فيها أن بايرن ميونخ مهتم للغاية بضم بيدري الذي تعاقد معه برشلونة صيف 2019 في صفقة بلغت 23 مليون يورو، ثم أبقاه مع ناديه السابق لاس بالماس على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ولم يُخف بلانيس دهشته من الأمر خاصة أن بيدري لم يكن قد انضم إلى برشلونة بعد، لكنه أُعجب بالنظرة الثاقبة لمسؤولي بايرن ميونخ فيما يتعلق باكتشاف المواهب.

وعُقد اجتماع عبر الفيديو شارك فيه بلانيس إلى جانب عدد من مسؤولي بايرن ميونخ في مقدمتهم فليك الذي رأى أن بيدري موهبة ينبغي على النادي البافاري التعاقد معها.

في ذلك الوقت كان بيدري متألقا مع لاس بالماس في دوري الدرجة الثانية، مما جعله من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الإسبانية، وعليه كان اهتمام بايرن ميونخ بضمه جديا، وفق بلانيس.

لكن بلانيس كان حازما للغاية، إذ ردّ على بايرن بالقول "بيدري سيكون معنا في فترة الإعداد ولا نُفكّر إطلاقا في خروجه".

ولم يُترجم ذلك الاهتمام إلى صفقة انتقال، فاللاعب التحق ببرشلونة في ذلك الصيف (2020) وسرعان ما ظهر لأول مرة تحت قيادة المدرب رونالد كومان، ومنذ ذلك الحين بدأ بتثبيت أقدامه كواحد من نجوم الفريق الكتالوني.

ولم يُخف بلانيس إعجابه بعمل مسؤولي بايرن ميونخ، فقال "لقد فوجئت بالأمر، أُعجبت بكيفية عملهم في اكتشاف اللاعبين. لقد رصدوا موهبة في الدرجة الثانية بإسبانيا".

وفي صيف العام الماضي (2024)، تعاقد برشلونة مع المدرب الألماني ليتولى تدريب الفريق خلفا لتشافي هيرنانديز، ليجتمع فليك ببيدري لكن في صفوف النادي الكتالوني.

وتحت قيادة فليك قدّم بيدري (22 عاما) واحدا من أفضل مواسمه كلاعب في صفوف برشلونة وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية، التي ترى في اللاعب أنه أصبح مرشحا محتملا للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

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ومنذ انضمامه إلى برشلونة خاض بيدري 201 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 26 هدفا وقدّم لزملائه 21 تمريرة حاسمة، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

كما تُوج مع الفريق الكتالوني بـ6 ألقاب هي الدوري الإسباني (2)، كأس ملك إسبانيا (2)، كأس السوبر الإسباني (2).