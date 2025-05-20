رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

تهميش فليك مدرب برشلونة يزيد أوجاع منبوذ الفريق

فاتي لاعب برشلونة فقد ثقة فليك وبات قريبا من الرحيل بعد نهاية الموسم (غيتي)
20/5/2025

يعيش أنسو فاتي لاعب برشلونة أصعب فترة في مسيرته الكروية، إذ عانى من التهميش في آخر مباراة مفترضة له مع الفريق الكتالوني أمام جماهيره.

ولم يشارك فاتي (22 عاما) يوم الأحد الماضي في مباراة برشلونة وفياريال التي جرت على ملعب مونتجويك الأولمبي ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإسباني، وكانت بمثابة احتفالية للفريق بعد ضمان تتويجه بلقب الليغا.

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ورغم ذلك قرّر فليك الدفاع بالثلاثي الهجومي الاعتيادي روبرت ليفاندوفسكي ولامين جمال ورافينيا، في حين كان فيران توريس يتعافى من عملية الزائدة الدودية، وكان متوقعا أن يحظى فاتي بعدة دقائق على أرض الملعب علّه يحظى بفرصة توديع الجماهير على اعتبار أن هذه المباراة من المفترض أن تكون الأخيرة له مع الفريق، لكن ذلك لم يحدث.

وأجرى فاتي بالفعل عمليات الإحماء في الشوط الثاني، لكن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة فضّل الدفع بزميله باو فيكتور، ليعود الأول إلى مقاعد البدلاء وقد بدا الحزن والإحباط واضحين على ملامح وجهه وعينيه، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

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ولم يكن عام 2024 جيدا بالنسبة لفاتي، وقد زاد وضعه سوءا في 2025، إذ لم يشارك سوى بضع دقائق ضد ريال مايوركا وبلد الوليد في الدوري، و3 دقائق فقط أمام بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فاتي لم يسجل أو يصنع أي هدف طوال الموسم الحالي مع برشلونة (رويترز)

وحصل فاتي على عدة فرص خلال الموسم الحالي لكنه لم يستغل الثقة التي منحها إياه فليك، الذي نصحه بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضي بحثا عن دقائق للعب، لكن اللاعب اختار البقاء والقتال على مكان له في الفريق.

وخلال الموسم الحالي 2024-2025 خاض فاتي مع برشلونة 11 مباراة فقط في جميع البطولات بواقع 298 دقيقة، والصادم أنه لم يسجّل أو يصنع أي هدف فيها.

ويقترب فاتي من الرحيل عن برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري، رغم أن رئيس النادي خوان لابورتا يرفض الاعتراف بذلك.

وقال لابورتا مؤخرا "أنسو لديه عقد سارٍ. نرغب في أن يتطور. إنه لاعب مرّ ببعض الصعوبات وأتمنى أن يستعيد مستواه وآمل أن يحظى بدقائق أكثر في الموسم المقبل".

لكن فليك لا يضعه ضمن خططه المستقبلة، كما أن وكيله خورخي مينديز بات يعلم أن عليه البحث له عن ناد جديد يحاول من خلاله فاتي -الذي اُعتبر في مرحلة ما على أنه خليفة ليونيل ميسي- استعادة مستواه الفني كلاعب وفق "آس".

المصدر : الصحافة الإسبانية

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